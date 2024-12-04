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Статья "Умершие в 2024 году" стала самой популярной страницей года

Википедия опубликовала самые популярные статьи 2024 года.

4 декабря 2024, 12:00
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Slava Kot

Фонд Wikimedia Foundation, управляющий онлайн-энциклопедией "Википедия", подвел итоги 2024 года, обнародовав рейтинг самых популярных статей. Лидером просмотров стала статья "Умершие в 2024 году", которую посетили более 44 миллионов раз.

Статья "Умершие в 2024 году" стала самой популярной страницей года

Самые популярные статьи в Википедии. Фото: bm.img.com.ua

Статья "Умершие в 2024 году" традиционно привлекает внимание из-за желания пользователей узнать ключевые потери в мире политики, культуры, спорта и других сфер. Она уже пять раз возглавляла рейтинг популярнейших страниц (с 2015 года) и ни разу не опускалась ниже третьей позиции.

10 самых популярных статей в Википедии:

  • 1. Умершие в 2024 году — 44,440,344
  • 2. Камала Харрис — 28,960,278
  • 3. Президентские выборы в США 2024 – 27,910,346
  • 4. Лайл и Эрик Менендес — 26,126,811
  • 5. Дональд Трамп — 25,293,855
  • 6. Индийская Премьер-лига — 24,560,689
  • 7. Джей Ди Вэнс — 23,303,160
  • 8. Дедпул и Росомаха — 22,362,102
  • 9. Проект 2025 — 19,741,623
  • 10. Общие выборы в Индии 2024 — 18,149,666

Статья о ChatGPT, которая была лидером в 2023 году, в этом году опустилась на 12-ю позицию. Также в 25 самых популярных статей Википедии попали страницы: Тейлор Свифт – 11 место, Илон Маск – 17, Джо Байден – 19, Шон Комбс (P Diddy) – 22, Роберт Ф. Кеннеди-младший – 24.

Всего в 2024 году англоязычную версию Википедии просмотрели 76 миллиардов, а время, проведенное пользователями на сайте, составляет 2,4 миллиарда часов, что эквивалентно 275 000 годам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская Википедия назвала самые популярные статьи 2023 года.

Также "Комментарии" писали о Маске, предложившей миллиард долларов, чтобы нецензурно переименовать Википедию.



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Источник: https://wikimediafoundation.org/news/2024/12/03/announcing-english-wikipedias-most-popular-articles-of-2024/
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