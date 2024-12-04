Статья "Умершие в 2024 году" стала самой популярной страницей года

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Slava Kot
Фонд Wikimedia Foundation, управляющий онлайн-энциклопедией "Википедия", подвел итоги 2024 года, обнародовав рейтинг самых популярных статей. Лидером просмотров стала статья "Умершие в 2024 году", которую посетили более 44 миллионов раз.
Самые популярные статьи в Википедии. Фото: bm.img.com.ua
Статья "Умершие в 2024 году" традиционно привлекает внимание из-за желания пользователей узнать ключевые потери в мире политики, культуры, спорта и других сфер. Она уже пять раз возглавляла рейтинг популярнейших страниц (с 2015 года) и ни разу не опускалась ниже третьей позиции.
10 самых популярных статей в Википедии:
Статья о ChatGPT, которая была лидером в 2023 году, в этом году опустилась на 12-ю позицию. Также в 25 самых популярных статей Википедии попали страницы: Тейлор Свифт – 11 место, Илон Маск – 17, Джо Байден – 19, Шон Комбс (P Diddy) – 22, Роберт Ф. Кеннеди-младший – 24.
Всего в 2024 году англоязычную версию Википедии просмотрели 76 миллиардов, а время, проведенное пользователями на сайте, составляет 2,4 миллиарда часов, что эквивалентно 275 000 годам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская Википедия назвала самые популярные статьи 2023 года.
Также "Комментарии" писали о Маске, предложившей миллиард долларов, чтобы нецензурно переименовать Википедию.
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