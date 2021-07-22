Статус журналиста как предмет торгов: жительница Киева засветилась в скандале с фейковым удостоверением



















В Киеве состоялось заседание круглого стола на тему "Оружие — для псевдожурналистов: как остановить неконтролируемое получения разрешений на оружие по удостоверению представителя СМИ". Эксперты обсудили вопросы проблемы продажи журналистских удостоверений и ее последствий.

"Журналистка" из Николаева злоупотребляет своим статусом работника СМИ. Коллаж: СтопКор

Одной из причин обсуждения того, что профессия журналиста в Украине превратилась в товар, стал инцидент в Киеве. Как сообщается, уроженка Николаева Ирина Топчий якобы приобрела удостоверение медийного работника для собственных нужд. В частности женщина называет себя представительницей ООО "Независимая пресса", однако никаких публикаций ее авторства не существует. О таком кейсе рассказал председатель правления ВОО "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук.

По словам Бондарчука, в социальных сетях женщина зарегистрирована под вымышленным именем, а его намерения, которые Ирина открыто транслирует своим 28 тысячам фолловеров — достаточно радикальны. "Вот такое лицо у меня, когда я убиваю", "Не паникуйте. Умрем — так умрем", — подписывает она свои фотографии. Эксперт говорит, что подобное поведение может быть связано с приемом сильнодействующих транквилизаторов, о чем Топчий сама говорит в своих соцсетях.

Бондарчук акцентировал внимание на том, что "псевожурналистка" делится с подписчиков собственными ощущениями от приема гидазепама. Это сильный транквилизатор, который доступен только по рецепту. При этом она имеет разрешение на травматическое оружие (как работник медиа), но из-за приема лекарств в подобном документе ей должны были отказать.

"Представитель какой-то сомнительной редакции может получить право на оружие и непонятно как ее использовать. Ирина Топчий и ее история — типичный пример того, как это может происходить. Мы видим, что ее заявления и намерения — реальные. Она действительно выкладывает в соцсетях посты, полные ненависти, и заявляет, что она киллер. И такая ситуация — не редкость. Мы должны взять ее пример за основу и понять, что последствия неконтролируемой выдачи оружия могут быть фатальны. Тем более это происходит на глазах малолетней дочери. Такие люди заходят беспрепятственно в учебные заведения, в частности в этом случае — в Александрийскую гимназию в Киеве", — прокомментировал эту историю Игр Бондарчук.

В то же время продажа и покупка статуса "журналист" может также превратиться в настоящий бизнес. По словам эксперта проекта "Аналитический кластер Украинская фабрика мысли" Юрия Гаврилечко, для того, чтобы решить, что с этим делать, "мы должны установить цели и разрабатывать инструменты. Если это рыночный товар, то вывести его с рынка можно исключительно рыночными же методами, ведь административные не срабатывают".

Гаврилечко считает, что Минюст способен подзаконным актом установить, кого считать работающим журналистом. И, соответственно, использовать санкции не к журналистам, а к изданиям. Например, несколько предупреждений, а затем — отзыв лицензии. К таким мерам, по мнению Юрия Гаврилечко, стоит прибегнуть, чтобы потом недобросовестный деятель не смог на свое имя зарегистрировать новое СМИ и злоупотреблять бесконтрольностью выдачи журналистских удостоверений.

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