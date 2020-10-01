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Старые гривны и 25-копеечные монеты вышли с обращения: что с ними делать дальше

Расплатиться за что-либо 25-копеечными монетами или купюрами, которые выпущенные до 2003 года, больше невозможно

сегодня, 06:10 comments3884
Автор:

Виолетта Комаровская

В Украине вышли с обращения 25-копеечные монеты, а также купюры, которые были напечатаны до 2003 года. Уже сегодня, 1 октября, они больше не являются платежными средствами. Об этом сообщают в пресс-службе Нацбанка.

Старые гривны и 25-копеечные монеты вышли с обращения: что с ними делать дальше

Монеты номиналом 25 копеек вышли из оборота. Фото: Первый региональный

Обменять или потратить банкноты и копейки нужно было до 30 сентября. Но даже если сделать это вы не успели, отчаиваться не стоит. Сдать 25-копеечные монеты и обменять старые купюры на новые теперь можно во всех банках в течение года. А в региональных отделениях Нацбанка, а также в уполномоченных банках — среди них государственные "Ощадбанк" и "ПриватБанк", а также частные "ПУМБ" и "Райффайзен Банк Аваль" — в течение трех лет. 


И уже сегодня НБУ активнее начнет менять бумажные 1 и 2 гривны, выпущенные до 2018 года, на серебристые монеты того же номинала. Банкноты все еще остаются в обращении, но если попадут в банк, выдавать их уже не будут. То же самое касается и золотистой монеты номиналом 1 гривна. 

Напомним, что ровно год назад 1 октября 2019 года из обращения вышли монеты номиналом 1,2 и 5 копеек. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как будет выглядеть новая коллекционная монета. Таких выпустят только 35 тысяч штук. 


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