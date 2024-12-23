Станет Рождество 2024 года самым дорогим за годы войны: какова стоимость праздничного стола

В этом году украинцы снова готовятся к Рождеству в непростых условиях войны. Однако традиции остаются неизменными, а праздничный стол – обязательным атрибутом. В 2024 году среднестатистическая украинская семья потратит на традиционное меню около 1365 гривен . Это данные Института аграрной экономики.

Сколько будет стоить рождественский стол в 2024 году

Неотъемлемая часть праздничного стола – кутья и компот. В этом году приготовить кутью из пшеницы, мака, орехов, изюма и меда обойдется в 175 гривен . Основные расходы:

мак - 68,50 гривны за 200 граммов ;

грецкие орехи - 44,89 гривны ;

пшеница - 21,30 гривны за 400 граммов .

Компот из сушеных яблок, груш и чернослива будет стоить около 105 гривен за фруктовый набор, рассчитанный на 2 литра напитка.

Самым дорогим блюдом в этом году будет жареная рыба . За 2 килограмма карпа придется заплатить 301 гривну , а еще 5,97 гривни понадобится на муку для панировки. Общая стоимость - 307 гривен .

На втором месте по стоимости – постный борщ с фасолью . Приготовление 2 литров борща обойдется в 132 гривны . Самый дорогой ингредиент – сухая белая фасоль , за 300 граммов которой нужно заплатить 43 гривны . Другие составляющие борща:

картофель - 12,59 гривны ;

капуста - 12,66 гривны ;

свекла - 16,15 гривны ;

морковь - 12,08 гривны ;

томатная паста - 11,82 гривны .

Вареники – еще одно традиционное блюдо, и его цена зависит от начинки:

с картофелем - 50 гривен за 1,5 кг;

с капустой - 52 гривны за 1,48 кг;

с вишней - 70 гривен за 810 граммов.

Винегрет , популярный салат, обойдется в 68 гривен за 1,73 кг. Самый дорогой ингредиент – соленые огурцы, которые стоят 21 гривну за 200 граммов .

На столе можно найти тушеную капусту, стоимость которой составляет 110 гривен . Основную часть расходов формируют шампиньоны - 43,88 гривны за 300 граммов .

Кроме этого, жареный картофель обойдется в 45 гривен , а традиционные соления — квашеная капуста и огурцы — добавят еще 75 гривен за 500 граммов капусты и 42 гривны за 400 граммов огурцов .

Несмотря на то, что цены на продукты выросли, рождественский стол можно сделать более доступным, если покупать ингредиенты заранее и обращать внимание на акции. Главное — не отказываться от традиций, ведь Рождество остается праздником, объединяющим семью за столом.

Ранее "Комментарии" писали, что Рождество – время, когда кухня становится центром домашнего уюта. В 2024 году вы можете объединить классические рецепты с неожиданными ингредиентами, чтобы сделать праздничный стол не только вкусным, но незабываемым. Мы собрали для вас идеи , как сделать праздник ярче – от традиционной кутьи до запеченной индейки с цитрусовыми нотками.