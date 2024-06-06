Стало известно, в какой город боятся ехать мужчины: названная причина

Сотрудники ТЦК "начали охоту" на мужчин и ведут ее на вокзалах, заявил городской голова Черновцов Роман Кличук. По его словам, такого в Украине нет нигде. Он убежден, что если ситуация не изменится, то в город скоро перестанут ездить поезда и автобусы.

Роман Кличук

"В связи с бездумной мобилизацией, которая происходит, по моей информации, исключительно в Черновцах, на железнодорожном вокзале. Это выглядит практически так, как охота на людей, на гостей города. Сейчас все боятся ехать в Черновцы",

– заявил городской голова.

По его словам, мужчины вынуждены искать "обходные пути", например, выходить из автобуса или поезда в Коломые и оттуда попутными автомобилями уже едут в Черновцы.

"Есть люди, которые на вокзале из поезда не выходят, а едут в депо, но таких – меньшинство",

– рассказал Кличук.

Городской голова говорит, что ситуация сложилась угрожающая. По его словам, из-за действий сотрудников ТЦК областной центр может вообще остаться без транспортного сообщения.

"В связи с тем, что в Черновцы никто не приезжает, из Черновцов никто не выезжает, "Укрзалізниця" справедливо видит уменьшение пассажиропотока и ради экономии сокращает маршрут",

– заявил городской голова.

Кличук сообщил, что обратится по этому поводу в областную военную администрацию и, собственно, ТЦК, потому что такими темпами в город совсем скоро не будет приезжать ни один транспорт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что обновление данных в приложении Резерв+ не спасает от принудительного доставки в ТЦК. В Минобороны пояснили, что пока там просто не добавлены все данные, которые нужно обновить. Как только программа будет доработана, тогда такие недоразумения по ТЦК исчезнут.



