Стало известно, в какой город боятся ехать мужчины: названная причина

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Ткачик Олеся
Сотрудники ТЦК "начали охоту" на мужчин и ведут ее на вокзалах, заявил городской голова Черновцов Роман Кличук. По его словам, такого в Украине нет нигде. Он убежден, что если ситуация не изменится, то в город скоро перестанут ездить поезда и автобусы.
Роман Кличук
По его словам, мужчины вынуждены искать "обходные пути", например, выходить из автобуса или поезда в Коломые и оттуда попутными автомобилями уже едут в Черновцы.
Городской голова говорит, что ситуация сложилась угрожающая. По его словам, из-за действий сотрудников ТЦК областной центр может вообще остаться без транспортного сообщения.
Кличук сообщил, что обратится по этому поводу в областную военную администрацию и, собственно, ТЦК, потому что такими темпами в город совсем скоро не будет приезжать ни один транспорт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что обновление данных в приложении Резерв+ не спасает от принудительного доставки в ТЦК. В Минобороны пояснили, что пока там просто не добавлены все данные, которые нужно обновить. Как только программа будет доработана, тогда такие недоразумения по ТЦК исчезнут.
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