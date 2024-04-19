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Стало известно, в каких странах украинцы активно покупают недвижимость

Спад продаж недвижимости в Турции не останавливает украинских инвесторов: исследование 2023 года

19 апреля 2024, 16:00 comments1950
Автор:
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Черновалова Кристина
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В последние месяцы популярность Турции как места для инвестиций в недвижимость среди иностранцев испытала значительный спад. По данным Государственного агентства статистики Турции (TUİK), в первом квартале 2023 г. общие продажи жилья иностранцам сократились на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако, несмотря на тренд, украинские граждане проявили значительный интерес к приобретению собственности в стране, войдя в топ-3 самых активных иностранных покупателей.

Стало известно, в каких странах украинцы активно покупают недвижимость

Украинцы среди лидеров по количеству купленных домов в Турции

В марте этого года граждане Российской Федерации возглавили список из 411 приобретенных жилых единиц. За ними следовали иранцы со 182 домами и украинцы из 129. Всего в марте иностранцам было продано 1778 жилых единиц, что на 47,9% меньше, чем в марте прошлого года.

Стамбул остается наиболее привлекательным городом для иностранных покупателей, на втором месте расположилась Анталия, а третье место заняла Мерсин. Снижение интереса к покупке недвижимости в Турции может быть связано с различными экономическими и политическими факторами, включая изменения в мировой экономике и внутренние изменения политики иностранных инвестиций в Турции.

Примечательно, что решение Испании прекратить программу "золотых виз" могло также повлиять на рынок. Эта программа позволяла иностранцам, осуществляющим значительные инвестиции в недвижимость, получать право на жительство. Отмена таких программ может побуждать инвесторов искать альтернативные рынки, такие как Турция, несмотря на всеобщее замедление продаж.

Информация о текущих тенденциях на рынке недвижимости в Турции, в частности среди иностранных покупателей, вносит ценный вклад в понимание глобальных миграционных и инвестиционных шаблонов. Остается вопрос, как долго этот спад будет продолжаться и сможет ли Турция привлечь больше иностранных инвесторов в условиях текущей экономической неопределенности.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3854147-ukrainci-uvijsli-do-trijki-lideriv-sered-inozemnih-pokupciv-zitla-u-tureccini.html
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