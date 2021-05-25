Стало известно, употреблял ли наркотики победитель Евровидения

Фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, которая выиграла "Евровидение-2021", Давид Дамиано, сдал тест на наркотики. Об этом сообщила пресс-служба масштабного песенного конкурса.

Употреблял ли наркотики победитель Евровидения - результаты анализа. Фото: static.riafan.ru

Сдавать тест пришлось из-за подозрений зрителей. В сети начали активно распространять видеоролик с конкурса, где итальянская группа Måneskin сидит за столом в ожидании результатов голосования, а ее участник Давид Дамиано наклонился над столом так, будто что-то нюхал. В сети начали говорить, что исполнитель просто во время шоу употреблял кокаин.

Однако следов наркотиков в организме вокалиста итальянской группы Måneskin не обнаружили. Все тесты Дамиано Давида на психотропные вещества показали отрицательный результат. Кроме того, было проведено детальное исследование видеозаписей.

"Употребление наркотиков не было, и мы считаем этот вопрос закрытым. Мы обеспокоены тем, что неточные предположения затмили дух конкурса и несправедливо поразили победителя", — говорится в заявлении.

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