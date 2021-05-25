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Стало известно, употреблял ли наркотики победитель Евровидения

Фронтмен итальянской рок-группы Måneskin Давид Дамиано сдал тест на наркотики

сегодня, 08:20
Автор:

Кириєнко Анна

Фронтмен итальянской рок-группы Måneskin, которая выиграла "Евровидение-2021", Давид Дамиано, сдал тест на наркотики. Об этом сообщила пресс-служба масштабного песенного конкурса.

Стало известно, употреблял ли наркотики победитель Евровидения

Употреблял ли наркотики победитель Евровидения - результаты анализа. Фото: static.riafan.ru

Сдавать тест пришлось из-за подозрений зрителей. В сети начали активно распространять видеоролик с конкурса, где итальянская группа Måneskin сидит за столом в ожидании результатов голосования, а ее участник Давид Дамиано наклонился над столом так, будто что-то нюхал. В сети начали говорить, что исполнитель просто во время шоу употреблял кокаин.

Однако следов наркотиков в организме вокалиста итальянской группы Måneskin не обнаружили. Все тесты Дамиано Давида на психотропные вещества показали отрицательный результат. Кроме того, было проведено детальное исследование видеозаписей.

"Употребление наркотиков не было, и мы считаем этот вопрос закрытым. Мы обеспокоены тем, что неточные предположения затмили дух конкурса и несправедливо поразили победителя", — говорится в заявлении.

Напомним, что Украина заняла пятое место в масштабном песенном конкурсе. Почему многие страны-соседи Украины не дали голосов нашей группе Go_A от национального жюри? И мы были на девятом месте. Хотя по зрителям — Украина стала второй? Насколько эффективна такая система судейства? Ответы экспертов читайте в нашем материале.

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Источник: https://eurovision.tv/mediacentre/release/ebu-statement-on-alleged-drug-use-at-eurovision-song-contest-2021
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