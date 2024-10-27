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Стало известно, уменьшат ли пенсии по инвалидности после реформы МСЭК

Минсоцполитики уверяет: пенсии по инвалидности останутся неизменными после реформы

сегодня, 12:33
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Черновалова Кристина

Министерство социальной политики Украины опровергло ложную информацию, которая распространяется в социальных сетях, о том, что реформа Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) может повлиять на выплаты пенсий по инвалидности. По словам министра Оксаны Жолнович, все, кто получает пенсии по инвалидности, продолжат получать их без изменений.

Стало известно, уменьшат ли пенсии по инвалидности после реформы МСЭК

Как реформа МСЭК повлияет на пенсии: объяснение от Минсоцполитики

Основная цель реформы МСЭК – упростить и улучшить систему поддержки людей, получивших травмы или имеющих проблемы со здоровьем. Как подчеркнула Жолнович, реформа призвана сделать процесс получения помощи более быстрым, уменьшить бюрократию и обеспечить удобство для граждан.

"Мы стремимся создать прозрачную систему, где каждый, кто нуждается в помощи, сможет получить ее быстро и просто", — заявила министр.

Министерство отмечает, что реформа не коснется выплат, назначенных на законных основаниях. Все гарантии сохраняются и никаких уменьшений пенсий не предусматривается.

Читайте на портале "Комментарии" — Полномасштабная война в Украине привела к появлению численной категории ветеранов — участников боевых действий, которых по последним подсчетам может насчитываться до 2 млн человек. Все украинские военные, участвовавшие в боевых действиях, имеют право на пенсионные выплаты, однако размер этих выплат зависит от многих факторов, таких как продолжительность службы, наличие инвалидности и причинная связь между инвалидностью и военными действиями. "Комментарии" решили разобраться, какие пенсии, выплаты и льготы доступны ветеранам ВСУ и как исчисляется их размер.



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Источник: https://www.facebook.com/OksanaZholnovych/posts/pfbid0ArcqMqe1Qvwkk9hBZetuAnUTyufmHGrqhXtzaGGpBqo6xczfA1vMWxburr1qTCu2l
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