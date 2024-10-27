Стало известно, уменьшат ли пенсии по инвалидности после реформы МСЭК

Министерство социальной политики Украины опровергло ложную информацию, которая распространяется в социальных сетях, о том, что реформа Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) может повлиять на выплаты пенсий по инвалидности. По словам министра Оксаны Жолнович, все, кто получает пенсии по инвалидности, продолжат получать их без изменений.

Как реформа МСЭК повлияет на пенсии: объяснение от Минсоцполитики

Основная цель реформы МСЭК – упростить и улучшить систему поддержки людей, получивших травмы или имеющих проблемы со здоровьем. Как подчеркнула Жолнович, реформа призвана сделать процесс получения помощи более быстрым, уменьшить бюрократию и обеспечить удобство для граждан.

"Мы стремимся создать прозрачную систему, где каждый, кто нуждается в помощи, сможет получить ее быстро и просто", — заявила министр.

Министерство отмечает, что реформа не коснется выплат, назначенных на законных основаниях. Все гарантии сохраняются и никаких уменьшений пенсий не предусматривается.

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