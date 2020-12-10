Стало известно, сколько «зарабатывают» украинцы за участие в митингах

Проплаченные митинги обычно предполагают почасовую и поденную оплату, а если "активист" еще и драку устроит – может "заработать" больше. Об этом сообщается в материале "Комментариев".

Фото: informator.press

Так, митинги протеста и иные массовые мероприятия нередко имеют под собой немалое финансирование. То тут, то там всплывают факты оплаты участия в протестах и демонстрациях.

Как пояснил нам политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий, проплаченными акциями пользуется преимущественно олигархат. Делается это для симуляции поддержки в обществе своей антинациональной и коррумпированной деятельности. Так, имея криминальные узкоприватные цели, которые идут вразрез с интересами большинства общества, олигархи за деньги нанимают в этом же обществе различных опустившихся людей, готовых за оплату имитировать всё, что угодно. По сути, это использование имитации общественного мнения во вред самому обществу.

И в Украине, по словам эксперта, за это не предусмотрена никакая ответственность. Даже для организаторов.

"И враги общества и демократии этим пользуются, – говорит Палий. – Наиболее известный случай методичного использования этого фальсификата — так называемые "бабушки рабиновича", годами используемые в продвижении частных интересов. Что до расценок, то они бывают почасовые и поденные. Как правило, они не превышают нескольких сотен гривен в день. Чаще всего — до 200 в час или 500 в день. Но бывает, что организаторы требуют драк, и тогда цена растет".

Как сообщалось, вчера отмечался Международный день борьбы с коррупцией. Эксперты рассказали, как изменилась антикоррупционная ситуация в Украине при Зеленском.

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