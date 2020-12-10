Стало известно, сколько «зарабатывают» украинцы за участие в митингах

Язык
Coinspot 10.12.2020
BTC/USD
18381.32
ETH/USD
562.96
LTC/USD
75.34
НБУ 10.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Проплаченные
митинги обычно предполагают почасовую и поденную оплату, а если "активист" еще
и драку устроит – может "заработать" больше. Об этом сообщается в материале
"Комментариев".
Фото: informator.press
Так, митинги
протеста и иные массовые мероприятия нередко имеют под собой немалое
финансирование. То тут, то там всплывают факты оплаты участия в протестах и
демонстрациях.
Как пояснил нам политэксперт,
кандидат политических наук Александр Палий, проплаченными акциями пользуется
преимущественно олигархат. Делается это для симуляции поддержки в обществе
своей антинациональной и коррумпированной деятельности. Так, имея криминальные узкоприватные цели, которые идут вразрез
с интересами большинства общества, олигархи за деньги нанимают в этом же
обществе различных опустившихся людей, готовых за оплату имитировать всё, что
угодно. По сути, это использование имитации общественного мнения во вред самому
обществу.
И в Украине, по
словам эксперта, за это не предусмотрена никакая ответственность. Даже для
организаторов.
Как сообщалось,
вчера отмечался Международный день борьбы с коррупцией. Эксперты рассказали,
как изменилась антикоррупционная
ситуация в Украине при Зеленском.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости