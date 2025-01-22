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Стало известно, сколько украинцев убежит из страны, если границы откроют

Чем старше украинцы, тем меньше желающих среди них уехать за границу

сегодня, 16:55
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Ткачик Олеся

Если бы границы были открыты для всех граждан, то 70% украинцев не собирались бы  переезжать за границу на постоянное место жительства. Такие результаты показал опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Стало известно, сколько украинцев убежит из страны, если границы откроют

Беженцы

Так, согласно исследованию, 70% респондентов заявили, что не желают менять страну проживания, в то время как 21% выразили готовность уехать за границу в случае открытия границ. Еще 9% затруднились с ответом.

Как отмечено в опросе, мужчины чаще женщин выражали намерение эмигрировать – 25% против 17%. Наиболее склонными к переезду оказались молодые люди от 18 до 29 лет – 33%.

"Чем старше возрастная группа, к которой принадлежит респондент, тем меньше доля респондентов, желающих выехать за границу на постоянное место жительства. Среди респондентов в возрасте от 30 до 39 выехать за границу желали бы 27%, среди респондентов 40-49 лет — 23 %, 50-59 лет – 16%, а среди респондентов, которым за 60 лет – 9%", – говорится в сообщении.

Исследование проводилось с 29 ноября по 14 декабря 2024 методом личных интервью (face-to-face). В общей сложности было опрошено 1518 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольных правительству Украины территориях, где не ведутся боевые действия.

Погрешность выборки не превышает 2,6%, однако возможны систематические отклонения из-за последствий российской агрессии, в частности вынужденной эвакуации миллионов граждан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинцы выразили свое отношение к беженцам и жителям оккупированных территорий.




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Источник: https://dif.org.ua/article/ukraina-edina-natsionalna-nalezhnist-identichnist-mova-ta-derzhavni-atributi-vseukrainske-opituvannya?fbclid=IwY2xjawH9kP1leHRuA2FlbQIxMAABHWB9yudvLLGUmOdREgEuFKtytI64VmRin2f_o-3STLJbSj7tIcDynjJdNA_aem_Hq3rk46kSQTTldpHfyDzJw
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