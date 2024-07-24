Стало известно, сколько украинцев считают россиян «братским народом»

По данным опроса Центра Разумкова, количество украинцев, считающих россиян "братским народом", резко сократилось. В частности, в 2017 году 27% считали россиян "братьями", в мае 2023 года таких было почти 4%, сейчас же их количество сократилось до трех процентов.

Украина

Кроме того, в 2017 году почти 50% опрошенных считали, что украинцы и россияне были братскими народами, но теперь таковыми не являются. В 2023 году так думали 47,7% опрошенных, а в 2024 году – 46,1%.

При этом, как свидетельствуют результаты опроса, резко возросло мнение, что украинцы и россияне никогда не были братскими народами. В частности, в 2017 году так думали только 16% опрошенных, в 2023 году 43,2%, а в 2024 году – 43,6%.

Известно, что опрос проводился с 6 по 12 июня 2024 года в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и проводимой Pact в Украине.

Опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным опроса Центра Разумкова, в июне 2024 года 75,5% респондентов , отвечая на вопрос, на каком языке более престижно говорить среди их друзей и коллег по работе или учебе, назвали украинский язык, 6% — русский, 16% ответили — "безразлично какой". При этом в 2015 году украинский называли самым престижным 43%, российский — 21,5%.



