Стало известно, сколько украинцев приняли участие в богослужениях на Пасху

Национальная полиция Украины сообщила, сколько украинцев приняли участие в богослужениях на Пасху. Данную информацию Нацполиция разместила на своей странице в Facebook.

Сколько украинцев пришли в церковь на Пасху. Фото: today.ua

В целом по Украине более 743 тысяч граждан посетили церковь. Согласно сообщению, ночные и утренние богослужения в Украине прошли спокойно. Большинство граждан, которые посвятили пасхальные корзины, придерживались карантина.

Спокойствие и порядок во время богослужений обеспечивали свыше 30 000 полицейских.

Однако в полицию поступило 35 сообщений о вероятных нарушениях. О семи из них сообщили граждане из Киевской области, шесть — из Киева, по четыре — в Винницкой и Харьковской областях. В Днепропетровской, Запорожской и Полтавской — по пять, в Ровенской — два, по одному — в Волынской, Житомирской и Черкасской областях.

Больше всего вызовов поступило из-за несоблюдения дистанции и отсутствия защитных масок. Правоохранители зафиксировали восемь конфликтных ситуаций во время проведения религиозных служб.

Всего за Пасху было составлено пять административных протоколов.

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