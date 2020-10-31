Стало известно, сколько получают судьи КСУ

Стало известно, какую зарплату получают служители Фемиды Конституционного суда Украины. Среднемесячное денежное содержание судей можно узнать, ознакомившись с данными из реестра декларация НАПК, который своим решением Конституционный суд признал незаконным.

Так, Председатель Конституционного суда (КСУ) Александр Тупицкий в прошлом, 2019-м году ежемесячно получал приблизительно 371 тыс грн. При этом средняя зарплата членов высшего органа судебной власти Украины составила в минувшем году около 335 тыс грн в месяц.

Если взять во внимание, что средняя зарплата по Украине в прошлом году насчитывала около 10,5 тысс грн, Тупицкий зарабатывает в 35 раз больше, чем среднестатистический житель Украины.









Напомним, 28 октября Конституционный Суд Украины своим решением отменил уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. После официального обнародования этого решения КСУ Национальное агентство по предотвращению коррупции вынуждено было в тот же день закрыть реестр электронных деклараций.

Уже вечером следующего дня Кабмин принял распоряжение, которое сможет организовать работу НАПК в условиях отмены е-декларирования. На данный момент реестр деклараций НАПК открыт для всеобщего пользования.





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