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Стало известно, сколько пассажиров выбирают аэропорт "Борисполь"

В 2020 году услугами аэропорта воспользовались 5 157 848 пассажиров

сегодня, 14:28
Автор:

Елизавета Черных

По итогам марта 2021 Международный аэропорт "Борисполь" обслужил 534 353 пассажиров (из них 259 278 — пассажиры регулярных рейсов, 275075 — нерегулярных), что в сравнении с 2020 годом больше на 10% (за март 2020 обслужено 486 488 пассажиров). Об этом рассказали в пресс-службе "Борисполя". 

Стало известно, сколько пассажиров выбирают аэропорт "Борисполь"

Стало известно, сколько пассажиров выбирают аэропорт "Борисполь"- фото из открытых источников

Сообщается, что внутренний пассажиропоток вырос на 18,6% (40,1 тыс. пассажиров), если сравнивать с мартом прошлого года. На официальном сайте также отметили и рост международного пассажиропотока — количество пассажиров увеличилось более, чем на 9%.

Самыми популярными направлениями аэропорта в марте 2021 года стали Шарм-эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай и Минск. 

В ответ на журналистский запрос портала "Комментарии" в пресс-службе "Борисполя" рассказали, что в 2020 году аэропортом было обслужено 46 850 рейсов, из них на прибытие — 23 431, на отправление — 23 419. Также стало известно, что за весь 2020 год, услугами аэропорта воспользовались 5 157 848 пассажиров. 

В пресс-службе международного аэропорта также отметили, что наиболее сложным оказался период с марта до мая прошлого года, поскольку регулярные рейсы пришлось остановить, в связи с распространением коронавируса. В обозначенный период "Борисполь" обслуживал исключительно специальные рейсы. Количество пассажиров было незначительным, в связи с этим увеличился пассажиропоток в марте 2021. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что несмотря на установленные коронавирусные ограничения, многим украинцам не терпится отправиться за границу. Уже несколько лет как для нашей страны установлен безвиз с Европейским Союзом, также при наличии загранпаспорта мы можем путешествовать в многие другие страны мира. К внушительному списку таких государств добавилось еще одно - небольшое островное государство Сент-Винсент и Гренадины, о чем сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.



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Источник: https://kbp.aero/news/ponad-500-tysyach-pasazhyriv-u-berezni-obraly-aeroport-boryspil/
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