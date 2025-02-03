Стало известно, сколько людей в Украине официально "пропали без вести"

Война принесла тысячи трагедий в каждую украинскую семью. В настоящее время 62 948 человек числятся пропавшими без вести, среди них как военные, так и гражданские. Официально идентифицировано местонахождение или тела 10 291 погибшего. Поиски продолжаются, а количество пропавших постоянно меняется.

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По словам уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артура Добросердова, в Реестр большей частью вносят информацию о людях, пропавших в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. Также в него попадают граждане, исчезнувшие из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Работа по розыску продолжается непрерывно. Родственники пропавших могут обращаться в компетентные органы для получения информации или дополнительных разъяснений. В то же время, главным вызовом остается поиск тех, кого могли насильно вывезти или удерживают в плену.

Благодаря работе специалистов и международных организаций постепенно удается идентифицировать погибших, однако тысячи семей до сих пор живут в неизвестности. Украинские власти призывают не терять надежду и продолжают работу над возвращением всех пропавших без вести.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что более двух десятков американских добровольцев пропали без вести во время войны в Украине , а количество погибших за последние полгода значительно возросло. За этот период на фронте погибли по меньшей мере пять граждан США.

Кроме того, "Комментарии" писали, что российские источники сообщают, что во время круглого стола в Госдуме, посвященного поддержке участников "специальной военной операции" (СВО) и их семей, двоюродная племянница Владимира Путина Анна Цивилева, занимающая должность заместителя министра обороны, озвучила тревожную статистику: около 48 тысяч обращений от родственников пропавших без вести солдат.



