Стало известно, сколько лет украинцам придется жить с отключениями света

Украинцам придется жить в условиях постоянных отключений электроэнергии минимум пять лет, ведь именно столько времени потребуется для восстановления поврежденных и разрушенных энергетических мощностей, а также для строительства новых, подчеркнул эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Отключение света

По его словам, заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что стране придется годами экономить электроэнергию, не прогноз, а констатация факта.

Гончар отметил, что потерпели поражение все составляющие энергетической системы Украины в период 2022-2024 годов. Именно поэтому в ближайшие месяцы основная задача будет обеспечить минимальные энергетические потребности, проводя ремонтно-восстановительные работы, при этом отключения электроэнергии будут продолжаться.

Следующим шагом, говорит Гончар, является восстановление пораженных энергетических объектов, прежде всего генерации, где это возможно, хотя в большинстве случаев это нереально. Этот процесс будет длиться один-два года. После этого встанет вопрос строительства нового поколения, ведь некоторые объекты уже не подлежат восстановлению из-за устаревшей.

Гончар подчеркнул, что новые генерирующие мощности будут строиться не менее пяти лет. Особенно речь идет о маневровой генерации, такой как тепловая и гидроэнергетика. Гидроэнергетика в общем энергобалансе Украины составляла не больше 7%, поэтому даже восстановление не покроет потребность.

Эксперт отметил, что премьер-министр Шмыгаль повторил информацию, полученную от специалистов. Однако об этом следовало говорить раньше, поскольку серьезные повреждения объектов энергетики происходили еще в 2022-2023 годах. Тогда ситуацию спасали избыточные запасы генерирующих и передающих мощностей. Однако с 2022 года агрессор уничтожает основные мощности, не являющиеся резервными. Для восстановления энергосистемы требуется масштабное строительство, которое займет годы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, если страна-агрессор продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то при худшем сценарии зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.



