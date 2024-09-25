Стало известно, сколько хасидов отважатся приехать в Умань в этом году

В преддверии еврейского Нового года, Рош а-Шана, который будет отмечаться в Умани, ожидается прибытие примерно 30 тысяч паломников-хасидов, сообщила Объединенная еврейская община Украины. Эти данные предоставлены на основе информации от Благотворительного фонда "Историко-культурный центр города Умани".

Умань готовится к приему 30 тысяч хасидов на праздновании Рош а-Шана

Нынешнее количество паломников значительно меньше прогнозируемых 50 тысяч из-за недавней эскалации конфликта на севере Израиля, что привело к отмене рейсов несколькими авиакомпаниями. Несмотря на военные действия в Украине, в прошлом году Умань посетило более 35 тысяч хасидов.

В начале сентября, украинское правительство призвало хасидов воздержаться от поездок в Умань из-за риска безопасности. Согласно комментарию МИД, такие меры необходимы для обеспечения безопасности как украинцев, так и иностранных гостей.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заверил, что во время празднования будут приняты все необходимые меры безопасности.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наши гости чувствовали себя в безопасности и смогли должным образом почтить свои традиции", — сказал он в своем последнем интервью.

Что известно о Роше а-Шане

Рош а-Шана, буквально переводимый как "глава года", является еврейским Новым годом и одним из важнейших религиозных праздников в иудаизме. Этот праздник отмечается в первый и второй дни месяца тишрей, который является седьмым месяцем еврейского календаря и обычно приходится на сентябрь-октябрь по григорианскому календарю.

Читайте на портале "Комментарии" — В этом году Украина вынуждена призвать хасидов воздержаться от традиционного паломничества в Умань, где ежегодно отмечают Рош ха-Шана. По словам представителей Министерства иностранных дел, текущая ситуация безопасности на территории страны не позволяет гарантировать надлежащий уровень безопасности иностранным гражданам.