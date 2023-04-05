Стало известно, сколько грозит командиру, который избил срочника: дело уже в суде

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Кравцев Сергей
Командиру взвода одной из воинских частей Житомирской области, который "воспитывал" срочника кулаками, грозит до 12 лет заключения, ГБР уже расследовало дело и передало обвинительный акт в суд. Как передает издание "Комментарии", об этом информирует пресс-служба ГБР в Телеграмм.
Разбирательства в армии. Фото: из открытых источников
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Стоит отметить, дело расследовалось меньше месяца. Командир взвода обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Напомним, инцидент произошел 11 марта 2023 года. Младший лейтенант решил "проучить" солдата-срочника, который якобы находился на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. Однако вместо правовых методов воздействия он решил применить силу. Командир нанес юноше несколько ударов по туловищу. В результате пострадавший получил легкие телесные повреждения.
"Воспитательная беседа" попала на видео, которое было обнародовано в сети Интернет.
15 марта 2023 года военному было сообщено о подозрении и отстранен от занимаемой должности. Младший лейтенант свою вину признал.
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