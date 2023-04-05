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Стало известно, сколько грозит командиру, который избил срочника: дело уже в суде

Командиру, который избил срочника, грозит до 12 лет

сегодня, 12:07 comments1150
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Автор:

Кравцев Сергей

Командиру взвода одной из воинских частей Житомирской области, который "воспитывал" срочника кулаками, грозит до 12 лет заключения, ГБР уже расследовало дело и передало обвинительный акт в суд. Как передает издание "Комментарии", об этом информирует пресс-служба ГБР в Телеграмм.

Стало известно, сколько грозит командиру, который избил срочника: дело уже в суде

Разбирательства в армии. Фото: из открытых источников

"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Житомирщины, который применил физическую силу к подчиненному. Обвинительный акт направлен в суд", – говорится в сообщении.


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Стоит отметить, дело расследовалось меньше месяца. Командир взвода обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения.                                                    

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, инцидент произошел 11 марта 2023 года. Младший лейтенант решил "проучить" солдата-срочника, который якобы находился на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. Однако вместо правовых методов воздействия он решил применить силу. Командир нанес юноше несколько ударов по туловищу. В результате пострадавший получил легкие телесные повреждения.

"Воспитательная беседа" попала на видео, которое было обнародовано в сети Интернет.    

15 марта 2023 года военному было сообщено о подозрении и отстранен от занимаемой должности. Младший лейтенант свою вину признал.

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Источник: https://t.me/DBRgovua/3319
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