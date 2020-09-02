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Стало известно, сколько украинцев за последний год не чувствуют себя в безопасности

Результаты социологического исследования показали, что больше всего социальная напряженность в связи с ухудшением состояния безопасности и общественного порядка наблюдается на востоке страны

сегодня, 22:36
Автор:

Дмитрий Симоненко

44% украинцев не чувствуют себя в безопасности. Кроме того, за последний год они почувствовали изменения к худшему и в общественном порядке. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на проведенные социологические исследования от фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

По данным опроса стало известно, что мнения украинцев относительно изменений в безопасности и общественном порядке за последний год разнятся. 43% опрошенных считают, ситуация в стране изменений не претерпела, а 44% - почувствовали ухудшение. Положительные сдвиги заметили лишь 9% и 4% воздержались от ответа. Не ощущают себя в безопасности 50% жителей южных областей. На западе - 52% опрошенных считают, что изменений в безопасности из жизни за последний год не произошло. Кроме того, опрос показал, что больше всего социальная напряженность в связи с ухудшением состояния безопасности и общественного порядка наблюдается на востоке страны.

Стало известно, сколько украинцев за последний год не чувствуют себя в безопасности

Фото из открытых источников

В опросе приняли участие более 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет по всей Украине, кроме Крыма и ОРДЛО. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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