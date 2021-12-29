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Стало известно, почему украинцы вынуждены в супермаркетах покупать российские огурцы

В Украину массово завозят парниковые огурцы из России по причине того, что отечественные фермеры имеют проблемы с выращиванием и реализацией продукции

сегодня, 12:44
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина активно закупает парниковые огурцы из России по причине того, что украинские фермеры имеют проблемы с выращиванием и реализацией продукции. Одна из главных проблем, с которой столкнулись фермеры в Украине – слишком высокие цены на энергоресурсы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью сайту "Обозреватель" рассказал исполнительный директор Дискуссионного экономического клуба Олег Пендзин.

Стало известно, почему украинцы вынуждены в супермаркетах покупать российские огурцы

Украинские торговые сети закупают огурцы в России. Фото: 1zoom.ru

Эксперт отметил, предпринимателям просто не остается другого выбора, кроме как закупать парниковые огурцы в Российской Федерации. Для того, чтобы в этом убедиться, нужно взять калькулятор и просто посчитать. Если выращивать в Украине в теплице те же самые огурцы, то их нужно обогревать, а на это идёт немало электроэнергии и теплицы нужно освящать. Опять же, это дополнительные затраты по электроэнергии, которые в конце месяца влетают в приличную сумму. 

Олег Пендзин добавляет, если сравнивать стоимость энергоресурсов в России, то там они на порядок дешевле, чем в Украине. Ну, а, если говорить о наших торговых сетях, которые и закупают огурцы для продажи, то они, в первую очередь, проявляют интерес свой собственный, ставя на первое место свою выгоду. Им не важно, где именно выращен продукт. Торговой сети интересно закупить продукт по максимально дешёвой цене. К тому же, они не будут "играться" в то, чтобы закупить, образно говоря, два огурца в Украине, а остальные ещё где-то. Их интересуют большие объёмы, большие поставки, которые быстро попадут на полки супермаркета. Кроме того, для того чтобы продукт украинского фермера попал на полки супермаркетов – это стоит дополнительных затрат, и не каждый украинский бизнесмен готов их понести.

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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/economy/ukrainu-zavalili-ogurtsami-iz-rf-ekonomist-nazval-prichinu.htm?_ga=2.64386345.705047237.1640581680-1188607832.1601300310&_gl=1*cvrk6u*_ga*MTE4ODYwNzgzMi4xNjAxMzAwMzEw*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MDcwNjgxNS4xMjY4LjEuMT
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comments

Обсуждения

Олег

сегодня, 13:03

Будете відповідати як Порошенко

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