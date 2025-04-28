Стало известно, почему Папа Франциск ни разу не приехал в Украину

Папа Римский Франциск еще в феврале 2015 дал согласие приехать в Украину. Однако в течение следующих десяти лет и до своей смерти, понтифик так и не посетил Украину. Украинский историк Андрей Козицкий объяснил, почему Франциск не совершил визит в Украину.

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Кандидат исторических наук Андрей Козицкий в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что основная причина, почему Папа Римский Франциск не приехал в Украину, стала его попытка не раздражать православную церковь.

"Папа Франциск не хотел дразнить православную церковь. Именно это четко указывает на то, что он ни разу не посетил Украину во время войны. Возможно даже не только русскую православную церковь... Поездка в Украину четко определила бы Папу Франциска на стороне Украины. В частности, на стороне православной церкви, которая выступает за контакт с Западом — ПЦУ", — считает Козицкий.

В качестве примера историк указал, что Франциск в 2019 году совершил визит в Южный Судан, на территории которого происходит война. Поэтому Козицкий считает основной причиной отсутствия приезда Папы Римского именно фактор православной церкви, которая находится под контролем Москвы.

"Нельзя недооценивать, что Папа Франциск не хотел дразнить Москву. Я считаю, что именно это стало причиной отсутствия его визита в Украину. На фоне Южного Судана это очень бросается в глаза", — добавил Козицкий.

Единственным Папой Римским, посетившим Украину стал Иван Павел II. Его визит состоялся в июне 2001 года в Киев и Львов.

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