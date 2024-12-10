В Украине активизировались дискуссии о возможном снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Согласно сообщениям, этот вопрос также привлекает внимание партнеров из США, которые, вероятно, поддерживают такое решение. В частности, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в интервью 24 Каналу отметил, что украинские вооруженные силы сталкиваются с нехваткой мобилизационного ресурса. Это становится очевидным из-за неполной укомплектованности многих бригад.

Мобилизация в Украине

"Это не боеготовность подразделения не только по натовским нормативам, но и по украинским", — подчеркнул Лакийчук.

Эксперт пояснил, что в странах Запада, в частности в США и Европе, призывной возраст в случае войны составляет от 18 до 50 лет. Поэтому партнеры Украины могут удивляться, почему при недостатке личного состава мобилизационный возраст в Украине до сих пор не снижен.

Вместе с тем, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга подтвердил, что вопрос мобилизации обсуждался с представителями украинских властей.

По словам Миллера, Соединенные Штаты считают, что решение о составе ВСУ должно приниматься Киевом. В то же время он в очередной раз намекнул, что мобилизация с 18 лет могла бы помочь Украине компенсировать недостаток личного состава.

"Мы четко дали понять, что если Украина создаст дополнительные силы для участия в боевых действиях, мы и наши союзники будем готовы оснастить и научить эти силы", — подчеркнул спикер.

США уже сигнализировали готовность обеспечить молодых новобранцев всей необходимой экипировкой и обучением.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине раскритиковали предложение штатов снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Эксперты считают, что 18-летние юноши ни физически, ни психологически не готовы быть, например, штурмовиками.



