Стало известно, почему Британия взялась консультировать Украину перед переговорами в Саудовской Аравии

The Times выдало новость о том, что Великобритания консультирует Украину о проведении переговоров с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Это все происходит неспроста и вытекает из провальной встречи Владимира Зеленского в Белом доме. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель Алексей Паныч.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Во-первых, в Украине, видите ли, некому "проконсультировать Зеленского" перед переговорами с США. В действительности, конечно, в Украине есть люди, вполне компетентные это сделать, но нет людей, к мнению которых президент Зеленский согласился бы прислушаться. Если он признает, что кто-то в Украине разбирается в этом лучше его, какой же он после этого Величайший, хотя бы в масштабах страны? Это стандартная ловушка харизматичного лидера, в чем, кстати, Трамп и Зеленский очень схожи", – отметил Алексей Паныч.

Он продолжает, есть еще второй момент, а именно – англичане прямо называют результаты переговоров в Белом доме катастрофическими. А множество украинских комментаторов продолжают распространять абсурдные версии, чтобы заверить, что Зеленский все делал правильно.

"Я уже даже слышал такое: мол, Зеленский знал, что Трамп, будто бы, и не собирался подписывать соглашение о недрах, и, якобы, заранее готовил скандал, и все равно полетел принять участие в этом скандале, чтобы... разоблачить подлую сущность Трампа и Вэнса перед американцами и всем миром. Такая вот групповая аутопсихотерапия", – отметил обозреватель.

По его словам, уже пора принимать сокращенную версию Конституции Украины из двух пунктов, как в том анекдоте об армейском уставе: "Статья 1. Президент Украины все делает правильно. Статья 2. Если вам кажется, что президент Украины сделал что-то неправильно, перечитайте Статью 1."

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