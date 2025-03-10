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Кравцев Сергей
The Times выдало новость о том, что Великобритания консультирует Украину о проведении переговоров с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Это все происходит неспроста и вытекает из провальной встречи Владимира Зеленского в Белом доме. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель Алексей Паныч.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Он продолжает, есть еще второй момент, а именно – англичане прямо называют результаты переговоров в Белом доме катастрофическими. А множество украинских комментаторов продолжают распространять абсурдные версии, чтобы заверить, что Зеленский все делал правильно.
По его словам, уже пора принимать сокращенную версию Конституции Украины из двух пунктов, как в том анекдоте об армейском уставе: "Статья 1. Президент Украины все делает правильно. Статья 2. Если вам кажется, что президент Украины сделал что-то неправильно, перечитайте Статью 1."
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