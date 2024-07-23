Стало известно о новом ограничении, которое ждет уклонистов

Граждане Украины, которые уклоняются от мобилизации, не смогут перерегистрировать авто, если имеют открытое исполнительное производство, в частности, из-за неуплаченного штрафа Территориального центра комплектования. Как передает портал "Комментарии", это следует из перечня оснований в отказе перерегистрации транспортных средств, опубликованного на сайте Главного сервисного центра МВД.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что команда "Дії" и сервисных центров МВД совершенствуют услуги для водителей и теперь в "Дії" можно узнать причину отказа в перерегистрации авто. Соответствующее обновление приложения уже доступно.

"Теперь "Дія" будет указывать причину, если вам вдруг отказано в перерегистрации. Раньше, чтобы узнать причину, надо было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений. А чтобы избежать перекупов, продать через Дію можно только одно авто. Делаем все с заботой об украинцах", — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

При этом на сайте Главного сервисного центра МВД опубликованы основные причины отказа перерегистрации транспортного средства в Дії, в числе которых — "у продавца есть действующие открытые исполнительные производства".

Среди других оснований отказа: транспортное средство находится в розыске в Интерполе; транспортное средство или номерной знак находятся в розыске в полиции; одна из сторон находится в розыске в полиции; свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт отображается в базе данных полиции как утраченное; имеющиеся обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете на отчуждение; транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.

Услуга по продаже транспортных средств в Дії стартовала с конца декабря 2023 года. С тех пор украинцы перерегистрировали более 140 тысяч легковых автомобилей, мопедов и мотоциклов через "Дію", отмечают в центре.

Читайте также на портале "Комментарии" — в начале июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что уклонисты будут сталкиваться с ограничениями в предоставлении административных услуг. По его словам, под ограничения могут попасть "сотни, если не тысячи" услуг.



