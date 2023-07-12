Стало известно о договоренностях Зеленского и Шольца: какую новую помощь получит Украина

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Кравцев Сергей
Германия поставит Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также Украина получит дополнительные ракеты к ним. Как передает портал "Комментарии", об этом уже сообщил президент Украины Владимир Зеленский у себя в Telegram.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото из открытых источников
Лидер украинцев на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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Владимир Зеленский выразил благодарность немецкой делегации за длительную, многолетнюю поддержку украинского народа.
Читайте также на портале "Комментарии" — в среду, 12 июля, в литовской столице состоится второй день саммита НАТО. Итоги первого оставили двоякое впечатление. И президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Вильнюс, не скрывал определенного разочарования, выступая там. Ведь приглашения в Альянс с четкими сроками мы так и не получили. С другой стороны, и на этом также акцентировал Зеленский, партнеры выразили готовность делать новые шаги (создание постоянного совета Украина-НАТО, отмена для Украины этапа ПДЧ), предоставлять нам больше оружия. Эксперты специально ля издания "Комментарии" проанализировали итоги первого дня, а также спрогнозировали дальнейшее развитие событий.
Также издание "Комментарии" сообщало – Германия с сочувствием отреагировала на критику Зеленского.
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