Стало известно между кем и о чем состоялись тайные переговоры на Аляске

На минувшей неделе в США состоялась закрытая встреча представителей Вашингтона и Тайбэя, сообщает Financial Times.

Тайные переговоры на Аляске

По информации издания, от американской стороны в переговорах принял участие чиновник Минобороны по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Джед Ройал, а от Тайваня — заместитель советника по национальной безопасности Сю Сучень.

Сначала встреча планировалась еще в июне на более высоком уровне: ожидалось, что США будет представлять заместитель председателя Пентагона Элбридж Колби, а Тайвань — министр обороны. Однако встреча тогда не прошла. Формально — из-за американских ударов по Ирану, но FT отмечает, что настоящей причиной могла стать угроза сорвать предстоящий саммит президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

Аналитики объясняют: снижение уровня переговорщиков свидетельствует о нежелании Белого дома провоцировать Пекин, особенно на фоне переговоров о торговом соглашении и подготовке к встрече лидеров США и Китая. "Это сигнал, что Трамп не хочет рисковать диалогом с Си Цзиньпином", — считает эксперт из Тайваня Бонни Глейзер из Немецкого фонда Маршалла.

Один из американских чиновников сообщил, что проведение встречи на Аляске имело целью сделать ее менее заметной. В то же время, он отметил, что состав делегации частично был обусловлен рабочими графиками сторон.

США напоминают Reuters, США остаются главным международным партнером и поставщиком вооружения для Тайваня. Однако в Тайбэе есть беспокойство из-за непредсказуемой торговой политики Трампа, его стремления договариваться с авторитарными лидерами и, как отмечает FT, "заметное личное пренебрежение" к Тайваню.

