Стало известно, кому не будут ограничивать свет: решение правительства

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Черновалова Кристина
Правительство Украины приняло революционное решение, направленное на укрепление энергетической безопасности страны. Теперь потребители, производящие не менее 80% собственной электроэнергии, освобождаются от плановых отключений света. Этот шаг предполагает привлечение инвестиций в альтернативные источники энергии и усовершенствование энергетической инфраструктуры, утверждают в Кабинете Министров.
Тем, кто использует от 80% электроэнергии собственного производства, не будут ограничивать свет
Премьер-министр Денис Шмигаль объявил об этом решении во время заседания правительства, подчеркнув важность энергетической автономии бизнеса для обеспечения стабильности энергоснабжения. Он отметил, что государство активно поддерживает развитие децентрализованного поколения, предоставляя кредиты, упрощая бюрократические процедуры и стимулируя импорт энергетического оборудования.
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что соответствующие изменения были внесены в положение об особенностях импорта электрической энергии.
Это решение имеет значительные преимущества как для бизнеса, так и страны в целом. Для предприятий это означает снижение рисков, связанных с перебоями в электроснабжении, что приведет к стабильности их работы и развития. Для страны это шаг к укреплению энергетической независимости и повышению устойчивости к внешним вызовам.
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