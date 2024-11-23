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Стало известно, когда закончатся отсрочки от мобилизации

До февраля 2025 – и не день больше: новые правила для военнообязанных

сегодня, 13:04
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Автор:
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Черновалова Кристина

Кабинет Министров Украины продолжил действие отсрочок от мобилизации, выданных ранее через "Действие" или Минэкономики. Теперь эти отсрочки будут оставаться в силе до 28 февраля 2025 года, но только в пределах срока, на который они были выданы.

Стало известно, когда закончатся отсрочки от мобилизации

Правительство продлило отсрочки от мобилизации: детали нового постановления

Такое решение, по словам правительства, позволит избежать неразберихи и создать четкую систему регулирования мобилизационного резерва. Однако новые правила содержат несколько подводных камней, которые важно знать.

Все военнообязанные, получившие отсрочки через Действие или решение Минэкономики до принятия постановления, могут оставаться в резерве до конца определенного срока. Например, если отсрочка была предоставлена на шесть месяцев, то после их окончания она больше не будет действовать, даже если это произойдет до февраля 2025 года.

Однако есть и другие условия, при которых отсрочку могут отменить досрочно:

  • истечение срока действия документа;

  • завершение предприятием работ для ВСУ;

  • лишение предприятия статуса критически важного;

  • ликвидация органа, учреждения или предприятия, где работал военнообязанный;

  • увольнение работника или перевод на другое предприятие;

  • временная приостановка действия трудового договора;

  • невыполнение противоменных работ в течение шести месяцев.

Читайте на портале "Комментарии" — Оформить отсрочку от мобилизации онлайн могут также многодетные родители . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-broniuvannia-viiskovozoboviazanykh-na-period-mobilizatsii-ta-na-voiennyi-chas-i221124-1332
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