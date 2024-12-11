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Стало известно, когда в аптеках Украины появятся лекарства на основе каннабиса.

Лекарство на основе медицинского каннабиса может начать назначать уже в январе 2025 года - Ольга Стефанишина

сегодня, 14:50
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Черновалова Кристина

Украинские пациенты могут получить доступ к лекарствам на основе медицинского каннабиса уже в начале 2025 года. Регистрация первого препарата в стране уже началась, а сам процесс проходит без сбоев. Об этом заявила народная депутат и член Комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина во время брифинга в Медиацентре Украина.

Стало известно, когда в аптеках Украины появятся лекарства на основе каннабиса.

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"Сейчас проходит первая регистрация лекарственного средства на основе медицинского каннабиса. Если все будет по плану, уже в декабре она должна завершиться. Мы надеемся, что с января пациенты смогут получать это лекарство по назначению", – сообщила Стефанишина. Она также подчеркнула, что процесс регистрации контролируется во избежание возможных коррупционных рисков.

Первый препарат на основе медицинского каннабиса проходит регистрацию в Украине в соответствии с новыми стандартами. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, позволяющим использовать каннабис в медицинских целях. Лекарство будет доступно только по рецепту врача, а его применение будет регулироваться строгими правилами.

Читайте на портале "Комментарии" - Министерство здравоохранения создало и обнародовало список болезней и состояний, при которых пациенту будут назначать лекарства на основе медицинского каннабиса. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Ранее "Комментарии" писали, что аграрии Украины чаще начали выращивать коноплю на полях. Об этом рассказал директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минагрополитики.



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Источник: https://t.me/UkraineMediaCenterKyiv/11003
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