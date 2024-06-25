Стало известно, когда Украину возьмут в ЕС: какие препятствия для вступления

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Ткачик Олеся
Оптимистическая дата вступления Украины в Европейский Союз – 2030 – через 6 лет, считает политолог Сергей Таран. По его словам, примерно сколько времени отняло вступление Хорватии в Евросоюз, которую в этом контексте часто сравнивают с Украиной.
Украина и ЕС
По его мнению, сегодняшний старт переговоров о вступлении Украины в ЕС – это важный, но скорее политический старт. В следующем году, когда Польша начнет председательствовать в Совете ЕС, начнутся основные практические действия.
При этом Таран говорит, что ввиду войны и масштабов страны переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будет одним из самых больших геополитических вызовов для ЕС, но в конце все завершится хорошо, потому что Европе тоже нужна Украина.
Вместе с тем политолог Тарас Загородний считает, что Украина может стать членом ЕС через 7-10 лет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Евросоюз 25 июня начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы в блок.
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