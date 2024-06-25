Стало известно, когда Украину возьмут в ЕС: какие препятствия для вступления

Оптимистическая дата вступления Украины в Европейский Союз – 2030 – через 6 лет, считает политолог Сергей Таран. По его словам, примерно сколько времени отняло вступление Хорватии в Евросоюз, которую в этом контексте часто сравнивают с Украиной.

Украина и ЕС

"Для того, чтобы это вступление таки состоялось, нужны два фундаментальных требования – прекращение войны, или, по крайней мере, стратегическая пауза в войне, – ведь мало верится в то, чтобы Европа открыла рынки и политические права для страны в состоянии войны. А второе – это возвращение в Украину полноценной демократии", — считает Таран.

По его мнению, сегодняшний старт переговоров о вступлении Украины в ЕС – это важный, но скорее политический старт. В следующем году, когда Польша начнет председательствовать в Совете ЕС, начнутся основные практические действия.

При этом Таран говорит, что ввиду войны и масштабов страны переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будет одним из самых больших геополитических вызовов для ЕС, но в конце все завершится хорошо, потому что Европе тоже нужна Украина.

"И не только из-за "рынков", как часто у нас говорят. Но из-за соображений безопасности. Европе очень нужна надежная стена, которая будет отделять ее от одичавшей недоимперии. И европейцы будут готовы инвестировать политические и финансовые ресурсы в эту стену – новую "берлинскую стену", которая пройдет там, где остановится российское нашествие", – говорит Таран.

Вместе с тем политолог Тарас Загородний считает, что Украина может стать членом ЕС через 7-10 лет.

"Плюс с агробарончиками в сельском хозяйстве вряд ли возьмут", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Евросоюз 25 июня начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы в блок.



