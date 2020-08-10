Стало известно, когда и как перенесут рабочие дни в 2021 году

Выходные в Украине

В правительстве запланировали перенос рабочих дней на следующий год, проект акта направлен на согласование профсоюзов. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

Перенос решили сделать с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году Рождества Христова и Дня независимости Украины, а также Дня защитника страны.

Проектом акта предлагается перенести в 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни с:

пятницы 8 января на субботу 16 января;

понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

пятницы 15 октября на субботу 23 октября

Согласно проекту, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять регулятор.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий.



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