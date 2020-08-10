kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.08.2020

BTC/USD

11888.42

ETH/USD

397.38

LTC/USD

58.92

НБУ 11.08.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Стало известно, когда и как перенесут рабочие дни в 2021 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда и как перенесут рабочие дни в 2021 году

Перенос рабочих дней запланирован для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя

10 августа 2020, 13:38
Автор:

Наталья Шевченко
Стало известно, когда и как перенесут рабочие дни в 2021 году

Выходные в Украине

В правительстве запланировали перенос рабочих дней на следующий год, проект акта направлен на согласование профсоюзов. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

Перенос решили сделать с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году Рождества Христова и Дня независимости Украины, а также Дня защитника страны. 

Проектом акта предлагается перенести в 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни с: 

пятницы 8 января на субботу 16 января;

понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

пятницы 15 октября на субботу 23 октября 

Согласно проекту, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять регулятор.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!