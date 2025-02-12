Стало известно, какую информацию мог передать ФСБ задержанный топ-чиновник СБУ

Разоблаченный в Службе безопасности Украины агент ФСБ занимал высокий пост с 2016 года и имел доступ к чувствительным операциям украинских спецслужб, заявил в эфире телеканала "Киев24" бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Агент ФСБ в СБУ

По его словам, задержанный занимал должность начальника штаба Антитеррористического центра СБУ и был привлечен ко многим спецоперациям. Речь идет о деятельности на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а после начала полномасштабного вторжения в Запорожской и Херсонской областях, а также в самой России.

Ступак считает, что из-за действий предателя часть украинских спецопераций потерпели неудачу.

"Какие-то акции у нас не удались. Возможно, некоторые наши люди были увлечены именно из-за его деятельности. Но думаю, что в ближайшее время мы узнаем, к чему именно он был причастен, к каким именно активным мерам, которые были провалены. Мы не знаем, с какого времени он начал работать на РФ. Я не думаю, что с первой должности у лейтенантской. Возможно,2 -му. Следствие даст свою оценку", — прокомментировал бывший сотрудник СБУ.

Кроме того, Ступак подчеркнул, что это задержание крайне важно.

"Это минус серьезный агент для РФ для анализа того, что происходит внутри украинской спецслужбы и минус уха, минус глаза для россиян внутри Украины", — подчеркнул эксперт.

По его словам, следствие устанавливает все обстоятельства деятельности задержанного и мотивы его сотрудничества с российскими спецслужбами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Служба безопасности Украины задержала высокопоставленного чиновника, годами работавшего на врага. Руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ стал одним из главных предателей в структуре, передавая важную информацию российским спецслужбам.



