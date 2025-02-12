Стало известно, какую информацию мог передать ФСБ задержанный топ-чиновник СБУ

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Ткачик Олеся
Разоблаченный в Службе безопасности Украины агент ФСБ занимал высокий пост с 2016 года и имел доступ к чувствительным операциям украинских спецслужб, заявил в эфире телеканала "Киев24" бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Агент ФСБ в СБУ
По его словам, задержанный занимал должность начальника штаба Антитеррористического центра СБУ и был привлечен ко многим спецоперациям. Речь идет о деятельности на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а после начала полномасштабного вторжения в Запорожской и Херсонской областях, а также в самой России.
Ступак считает, что из-за действий предателя часть украинских спецопераций потерпели неудачу.
Кроме того, Ступак подчеркнул, что это задержание крайне важно.
По его словам, следствие устанавливает все обстоятельства деятельности задержанного и мотивы его сотрудничества с российскими спецслужбами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Служба безопасности Украины задержала высокопоставленного чиновника, годами работавшего на врага. Руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ стал одним из главных предателей в структуре, передавая важную информацию российским спецслужбам.
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