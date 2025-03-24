Стало известно, какой цвет глаз учеными признаны самыми редкими в мире

Хотя на сегодняшний день не существует единой международной классификации цветов человеческих глаз, исследования свидетельствуют, что зеленый цвет самый редкий, а карий — самый распространенный. Такие данные были представлены на Международном конгрессе по биомедицине, пишет sat.net.ua.

Фото: 24 Канал

Отсутствует общепринятая классификация цветов глаз. В 19 веке французский хирург Поль Брока создал систему, насчитывавшую 54 разных оттенка радужки. В 20 веке советский антрополог Виктор Бунак упростил классификацию, разделив глаза на три основные группы: темные (черные, карие), светлые (голубые, серые) и смешанные (сочетание темных и светлых оттенков, включая зеленый).

Самые распространенные и редкие цвета глаз в мире

Согласно статистике, карие глаза наиболее распространены, их имеют около 80% людей. А зеленый цвет встречается только у 2% людей.

Другие цвета распределяются следующим образом:

· серые — 3%

· янтарные — 5%

· ореховые — 5%

· голубые — 8-10%

Редкие оттенки

Существуют очень редкие цвета, как красный, розовый и фиолетовый. Они наблюдаются у людей с альбинизмом — генетической аномалией, вызывающей отсутствие меланина в организме, изменяющем цвет глаз. По данным ООН, в Европе и Северной Америке альбинизм имеют 1 из 17-20 тысяч человек, в то время как в Южной Африке, в частности в Зимбабве, это количество составляет 1 на 1000 новорожденных.

Географическая распространенность цвета глаз



Каждый цвет глаз имеет свою географическую "расположенность":

· Янтарные глаза чаще всего встречаются в Южной Европе, на Балканах и в Пакистане.

· Зеленые глаза более распространены среди европейцев, особенно в Германии, Ирландии и Скандинавии.

· Серые глаза встречаются в Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке.

· Голубые глаза – самые распространенные в Балтийских странах, Скандинавии и Северной Европе, но их можно встретить также в Азии и Северной Африке.

· Ореховые глаза характерны для испанцев, бразильцев и жителей Северной Африки и Ближнего Востока.

· Темно-карие глаза – распространены среди африканцев и азиатов, тогда как светло-карие – чаще встречаются в Европе и обеих Америках.

Как уже писал портал "Комментарии", белый цвет стал самым популярным среди владельцев новых автомобилей, купивших автомобили в первом квартале 2024 года.