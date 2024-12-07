Стало известно, какие реформы украинцы считают важными в 2024 году

Рейтинг важности реформ 2022 и 2024 годов практически не изменился: в первой четверке остаются цифровизация, реформирование армии, здравоохранения и антикоррупционные меры. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале VoxUkraine, где ссылаются на проведенное социологическое исследование.

Реформы. Фото из открытых источников

Эксперты выяснили, что антикоррупционные меры являются наиболее ожидаемыми реформами в 2025 году. Соответственно, снижение уровня коррупции является наиболее желанным результатом реформ, в то время как рост благосостояния занимает второе место. В 2022 году борьба с коррупцией и повышение благосостояния тоже находились на вершине рейтинга, однако разница между ними была меньше.

Наибольшим препятствием для реформ украинцы сегодня считают нехватку политической воли; на втором месте – противодействие корыстным интересам. В 2022 году препятствия имели обратный порядок: противодействие заинтересованных групп занимало первое место, а отсутствие политической воли – вторую. Пассивность граждан в 2024 году переместилась на третье место с пятого, которое занимало в 2022 году.

37% респондентов считают, что государственные служащие должны получать зарплату, приближенную к рыночному уровню, 42% – среднюю по Украине, и только 21% думают, что должностным лицам нужно платить минимальную зарплату.

Украинцы в целом хорошо различают, какие действия являются коррупционными, а какие нет.

Ожидаемые результаты реформ и мнения по поводу основных препятствий на пути реформирования коррелируют с определением приоритетных реформ на 2025 год. Например, те, кто считает, что реформы должны привести к повышению эффективности государственных расходов, чаще приоритизируют налоговую реформу, а ожидающие повышения продолжительности жизни склонны отдавать предпочтение реформам в сферах образования и здравоохранения.

Те, кто считает определенную реформу важной или полезной для общества, чаще приоритизируют проведение этой реформы в 2025 году. Мы практически не находим перекрестного эффекта для реформ, по которым мы не спрашивали о важности или общественной пользе (таможенная, пенсионная реформы и евроинтеграция). Для них более значимы ожидаемые результаты реформ и препятствия к их внедрению.

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