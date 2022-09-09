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Стало известно, какая страна покупает огромные объёмы российского газа с 50-процентной скидкой

Китай покупает российский газ с 50-процентной скидкой

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Китай продолжает вести свою игру, пользуясь изоляцией России в своих корыстных целях по полной. Так между Пекином и Москвой было подписано соглашение, согласно которому до конца года будет покупать российский природный газ с 50-процентной скидкой. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Стало известно, какая страна покупает огромные объёмы российского газа с 50-процентной скидкой

Газ. Фото из открытых источников

Китай начинает быть главным потребителем российского газа, причем на выгодных для себя условиях. Так Пекину удалось выбить для себя весьма привлекательные условия, добившись от оператора "Сахалин-2" 50-процентной скидки на топливо до конца года. В этом соглашении есть также одна важная деталь – скидка будет сохраняться, независимо от того, какие объёмы газа Китай захочет купить. 

Статистика показывает, что только за 6 месяцев текущего года Китай закупил у России на 29% больше газа, чем это он сделал в прошлом году. На август припали пиковые показатели закупок. Так много российского газа Китай не закупал последние 2 года. 

"Bloomberg" акцентирует внимание на том, что Китай стал одним из самых крупных импортеров российского газа после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.                                                                                                                                                                          

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейская комиссия рассматривает предложение о внесении предельной цены на российский газ. Президент России Путин уже поспешил пригрозить, что Россия может прекратить поставки газа и других энергоресурсов в Евросоюз, если ЕС введет лимит цен на газ.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-08/china-snaps-up-half-price-russian-lng-as-europe-shuns-supplies?leadSource=uverify%20wall
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