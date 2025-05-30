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Стало известно, какая страна НАТО может стать целью № 1 для атаки РФ

Politico пишет о том, что Россия может атаковать подводную инфраструктуру Великобритании

сегодня, 14:15
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Кравцев Сергей

Эксперты по вопросам обороны и энергетики считают достаточно большой вероятность, что газопроводы и линии электропередач Великобритании могут оказаться под атакой РФ и других врагов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале рейтингового издания Politico.

Стало известно, какая страна НАТО может стать целью № 1 для атаки РФ

Британия и Россия. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что критически важные газопроводы, линии электропередач и кабели передачи данных являются "слабым местом британской безопасности", оставляя страну уязвимой к потенциально "катастрофическим" саботажам со стороны России или других врагов.

Эксперты, в том числе бывшие высокопоставленные правительственные чиновники, считают, что опасность недооценивается.

В одном из интервью бывший министр обороны и энергетики Грант Шаппс отметил, что "самоуспокоение" по этой проблеме "действительно вызывает беспокойство".

"Наша подводная инфраструктура – это своего рода слабое место, и делается недостаточно... Вопрос не в том, возникнет ли когда-нибудь проблема, а в том, когда она возникнет", — сказал Шаппс.

По словам министров, подводная инфраструктура – это "одна из сфер", которая будет рассмотрена в рамках оборонного обзора. Великобритания и ее союзники уже усилили военно-морское патрулирование и мониторинг для борьбы с угрозами инфраструктуре.

Среди потенциально наиболее уязвимых мест британцев может стать газопровод Лангельд, который используется для поставок газа из Норвегии.

"Лангелед — наше самое большое слабое место. Это не означает, что мы все погибнем, если его взорвут, но это означает, что все быстро станет намного дороже. Есть риск нормирования поставок газа", — пояснил бывший руководитель отдела энергетической стратегии британского правительства Адам Белл.

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Источник: https://www.politico.eu/article/britain-russia-sea-gas-pipeline-russia-power-experts/
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