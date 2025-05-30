Стало известно, какая страна НАТО может стать целью № 1 для атаки РФ

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Кравцев Сергей
Эксперты по вопросам обороны и энергетики считают достаточно большой вероятность, что газопроводы и линии электропередач Великобритании могут оказаться под атакой РФ и других врагов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале рейтингового издания Politico.
Британия и Россия. Фото: из открытых источников
Аналитики отмечают, что критически важные газопроводы, линии электропередач и кабели передачи данных являются "слабым местом британской безопасности", оставляя страну уязвимой к потенциально "катастрофическим" саботажам со стороны России или других врагов.
Эксперты, в том числе бывшие высокопоставленные правительственные чиновники, считают, что опасность недооценивается.
В одном из интервью бывший министр обороны и энергетики Грант Шаппс отметил, что "самоуспокоение" по этой проблеме "действительно вызывает беспокойство".
По словам министров, подводная инфраструктура – это "одна из сфер", которая будет рассмотрена в рамках оборонного обзора. Великобритания и ее союзники уже усилили военно-морское патрулирование и мониторинг для борьбы с угрозами инфраструктуре.
Среди потенциально наиболее уязвимых мест британцев может стать газопровод Лангельд, который используется для поставок газа из Норвегии.
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