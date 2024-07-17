Стало известно, какая страна может стоять за покушением на Трампа

США в последние недели передавали информацию о планах Ирана устроить покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Покушение на Трампа. Фото: из открытых источников

По информации источников издания, такая информация привела к тому, что Секретная служба США усилила охрану Трампа.

При этом собеседники CNN уточняют, что никаких признаков причастности Томаса Мэтью Крукса, который стрелял в Трампа 13 июля, к таким планам Ирана нет.

Американский чиновник из Совета нацбезопасности США рассказал журналистам, что Секретная служба и кампания Трампа были предупреждены об угрозе возможного покушения.

"СНБ напрямую связался с USSS (Секретной службой США — ред.) на высшем уровне, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что они продолжают отслеживать последние сообщения. USSS поделилась этой информацией с руководителем группы, и кампания Трампа была поставлена в известность о растущей угрозе", — добавил он.

По его словам, в ответ на такую угрозу Секретная служба выделила дополнительные ресурсы и средства для защиты Трампа.

В администрации президента США Джо Байдена отметили, что нынешняя угроза со стороны Ирана связана с более широкой системой угроз в адрес бывших чиновников администрации Трампа, которая возникла после убийства в январе 2020 года руководителя Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Он был убит в результате удара беспилотника по приказу Трампа, который тогда занимал должность президента США.

"Мы отслеживали иранские угрозы в адрес бывших чиновников администрации Трампа на протяжении многих лет, начиная с прошлой администрации. Эти угрозы возникают из-за желания Ирана "отомстить" за убийство Сулеймани", — заявила во вторник пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

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