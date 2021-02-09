Стало известно как живет Максим Степанов (Фото)

Стало известно, в каких условиях живет глава министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщили журналисты издания Strana.ua.

Максим Степанов: в каких условиях живет министр здравоохранения. Фото: РБК

Сейчас политик проживает в центре Киева рядом с главной сценой страны ДК "Украина". Согласно декларации, квартира записана на жену Наталью. Площадь жилья — 340 квадратных метров. Журналисты узнали, что стоимость такой дома — примерно 850 000 долларов.

Министр ездит на классическом внедорожнике Range Rover, стоимость которого более 2,7 миллиона гривен (сумму указано в финансовой отчетности на сайте НАПКА). У политика есть свой водитель.

Также, известно, что дочь Максима Степанова Анна сейчас учится в Париже. Ранее она получала образование в университете в Чикаго.

Сын Михаил посещал частную школу Kyiv International School, за которую папа заплатил полмиллиона гривен, согласно декларации.





Напомним, что министерство здравоохранения начало беспокоиться о представителях ЛГБТ-сообщества. Центр общественного здоровья МОЗ Украины объявил десятимиллионной тендер на проведение исследований гомосексуальных отношений между мужчинами. Подробнее о тендере читайте в нашем материале.

Ранее исследователи решили выяснить, в каком из городов Европы владелец домашнего животного будет чувствовать себя более комфортно. К какому выводу они пришли, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что около шестидесяти процентов молодежи, которая была выбрана на местных выборах 2020 — родственники украинских политиков и чиновников. Соответственно, 30 человек из 49 имеют "связи". Подробнее о династии политиков можно прочитать здесь.





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