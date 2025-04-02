Стало известно, как СБУ выманили Молчанова в Польшу и почему он поверил легенде

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Ткачик Олеся
Впервые с момента полномасштабного вторжения в Украину по запросу Службы безопасности Украины был передан российский агент, действовавший в информационном пространстве против нашего государства. Мужчину задержали в Польше, и сейчас он находится в киевском СИЗО. Он позиционировал себя как "политический эксперт".
Кирилл Молчанов
Это задержание, по словам генерал-майора СБУ Виктора Ягуна, стало результатом совместной спецоперации украинских и польских спецслужб. Он подчеркнул, что это был не просто арест лица, действовавшего на территории ЕС, а комплексная операция, продолжавшаяся некоторое время.
Задержанным оказался Кирилл Молчанов – завербованный агент, работавший сразу на две российские спецслужбы: ФСБ и внешнюю разведку. Его деятельность была направлена на дискредитацию Украины на международной арене и дестабилизацию ситуации в странах-партнерах.
По словам генерала-майора, подобные спецоперации производятся не впервые. Уже были аналогичные задержания с участием других стран ЕС и НАТО, однако этот случай получил широкую огласку из-за узнаваемости задержанного.
В то же время, по словам Ягуна, на территории ЕС до сих пор находится ряд сотрудничающих с Россией лиц. К сожалению, не всегда удается достичь взаимопонимания с европейскими странами, поскольку некоторые из них воспринимают таких людей не как пропагандистов, а как журналистов. Кроме того, аргументируют это тем, что в Украине идет война, и якобы задержанные могут быть преследованы, а их безопасность не гарантирована.
При этом высмеял действия Молчанова журналист Денис Казанский.
По его словам, результат такой тупости оказался предсказуемым.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о задержании Молчанова сотрудниками СБУ.
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