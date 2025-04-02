Стало известно, как СБУ выманили Молчанова в Польшу и почему он поверил легенде

Впервые с момента полномасштабного вторжения в Украину по запросу Службы безопасности Украины был передан российский агент, действовавший в информационном пространстве против нашего государства. Мужчину задержали в Польше, и сейчас он находится в киевском СИЗО. Он позиционировал себя как "политический эксперт".

Кирилл Молчанов

Это задержание, по словам генерал-майора СБУ Виктора Ягуна, стало результатом совместной спецоперации украинских и польских спецслужб. Он подчеркнул, что это был не просто арест лица, действовавшего на территории ЕС, а комплексная операция, продолжавшаяся некоторое время.

Задержанным оказался Кирилл Молчанов – завербованный агент, работавший сразу на две российские спецслужбы: ФСБ и внешнюю разведку. Его деятельность была направлена на дискредитацию Украины на международной арене и дестабилизацию ситуации в странах-партнерах.

"Его выманили из России в ЕС. Как неудивительно, он согласился поехать получать какую-то награду в Германию, выдумана эта награда или нет — это уже другое дело. То, что он уехал через Польшу и на ее территории его перехватили и задержали — результат совместных мероприятий украинских и польских спецслужб. Говорить, что это поляки его задержали и нам передали – немного неправильно", – отметил Ягун.

По словам генерала-майора, подобные спецоперации производятся не впервые. Уже были аналогичные задержания с участием других стран ЕС и НАТО, однако этот случай получил широкую огласку из-за узнаваемости задержанного.

"Этот случай просто медийный, потому что этот человек известен, узнаваем. Всем пропагандистам нужно понять, что времена меняются", — подчеркнул он.

В то же время, по словам Ягуна, на территории ЕС до сих пор находится ряд сотрудничающих с Россией лиц. К сожалению, не всегда удается достичь взаимопонимания с европейскими странами, поскольку некоторые из них воспринимают таких людей не как пропагандистов, а как журналистов. Кроме того, аргументируют это тем, что в Украине идет война, и якобы задержанные могут быть преследованы, а их безопасность не гарантирована.

При этом высмеял действия Молчанова журналист Денис Казанский.

"Умственно отсталый карманный пропагандист Медведчука Кирилл Молчанов, в 2022 году бежавший в РФ и поддержавший войну против своей страны, решил съездить в Польшу, где его арестовали и депортировали в Украину. Сообщают, что Молчанов получил письмо из Германии, куда его пригласили якобы для вручения гранта. У умного человека здесь бы закрались сомнения, но поскольку Молчанов – сотрудник Медведчука, жадность пересилила здравый смысл, и он на полном серьезе уехал в Германию. Да еще через Польшу", — отметил Казанский.

По его словам, результат такой тупости оказался предсказуемым.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о задержании Молчанова сотрудниками СБУ.



