Стало известно, как нужно расформовывать ТЦК, чтобы не причинить вреда

В Украине существуют два противоположных мнения о возможном расформировании территориальных центров комплектования (ТЦК), об этом сообщил в комментарии Радио Свобода военный эксперт Иван Ступак. По его словам, многие украинцы устали от скандалов, связанных с деятельностью ТЦК.

ТЦК

Эксперт подчеркнул, что первая позиция состоит в том, что общество устало от ТЦК. Некоторые его работники ведут себя нагло и есть случаи, когда они находятся в балаклавах, задерживают людей. И эти видео активно распространяются по российской пропаганде. Вторая позиция заключается в том, что нельзя сразу принимать радикальные решения.

Аналитик добавил, что общественное недовольство ситуацией действительно значительно. Отдельно он обратил внимание на вопросы коррупции, в частности, заработки некоторых работников ТЦК на уклонении граждан от службы. По словам эксперта, если бы опросить мужчин призывного возраста об отношении к расформированию ТЦК, многие поддержали бы эту идею. Однако, по его мнению, этот вопрос требует взвешенного подхода.

Ступак подчеркнул, что "природа не терпит вакуума", поэтому нужна другая структура, выполняющая функции ТЦК. Он предлагает рассмотреть возможность создания рекрутинговых центров, руководители которых могли бы назначаться на конкурсной основе. В то же время эксперт подчеркнул, что этот переход должен происходить постепенно.

"Я к чему веду: не должно быть таких популистских призывов. Кто будет на следующий день после завершения полномочий ТЦК заниматься всеми этими документами? Кто будет отвечать за их сохранность, за сохранность помещений, поддержку работы баз и документов. Это надо делать по-государственному" , – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что среди политиков началась азартная конкуренция в вопросе, кто лучше примерит на себе роль "палача" ТЦК.



