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Стало известно, экспортирует ли Украина электроэнергию в то время как украинцы сидят без света

В "Укрэнерго" заявляют, что Украина не экспортирует электроэнергию за границу. Там утверждают, что телеграмм-каналы распространяют фейковую информацию

сегодня, 21:37
Автор:
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Ткачик Олеся
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В "Укрэнерго" утверждают, что Украина не экспортирует электроэнергию в Румынию. Там отметили, что телеграмм-каналы манипулируют информацией о технических перетоках между энергосистемами Украины и ЕС, которые являются физическим явлением, сказали в компании.

Стало известно, экспортирует ли Украина электроэнергию в то время как украинцы сидят без света

Экспорт электроэнергии

Там объяснили ситуацию поподробнее. В частности, в компании отметили, что после массированных ракетных и дроновых атак врага в марте-мае 2024 г. в Украине были повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, что значительно снизило их возможности производить электроэнергию. Однако, потребности потребителей остались на том же уровне. Поэтому все доступные мощности украинских электростанций используются исключительно для покрытия внутреннего потребления, и экспорт электроэнергии не осуществляется.

Украинская энергосистема является частью европейской сети, отметили в "Укрэнерго". Там говорят, что когда энергосистемы соединены между собой, между ними существуют технические перетоки, являющиеся естественным явлением, обусловленным законами физики. Обычно эти перетоки незначительны, и почасовой баланс близок к нулю: сколько электроэнергии идет за границу, столько же сразу возвращается в Украину, сказали в компании.

При этом там сообщили, что в мае, по запросу польского оператора энергосистемы, "Укрэнерго" несколько раз оказывало аварийную помощь польской энергосистеме. Однако это не было передачей электроэнергии в Польшу, а наоборот – приемом украинской энергосистемой излишков из Польши. В периоды ясной погоды польские солнечные электростанции производили больше электроэнергии, чем могли использовать местные потребители. В условиях дефицита в украинской энергосистеме "Укрэнерго" приняло эти излишки, что вместе с импортом и активной работой украинских СЭС позволило избежать отключений в дневные часы в конце мая, подчеркнули в компании.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что "Укрэнерго" обвинили в плохой коммуникации с потребителями. В частности, и о том, что компания никак не комментирует слухи о том, что Украина якобы экспортирует электроэнергию.




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Источник: https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0QckkUbt4poAEbHyXKaeD8ucK8zTousQ74VvTNajsyB4uwo2tv5h9FqWsjC4a6mrml
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