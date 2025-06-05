Вряд ли можно высоко оценить интеллектуальный и моральный уровень американского президента, но точно не похоже на то, что Дональд Трамп и его команда не понимали, какой вред наносят себе своим ползанием перед Путиным фактическим оправданием агрессии против Украины, ибо чего только стоит фраза Трампа по завершению разговора с "диктором о том, что аэродромах. Политический обозреватель и блогер Карл Волох попытался разобраться в причинах такого звонка.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Блогер отмечает, что в версию о серьезном привлечении Путина к переговорам с Ираном он не верит. Путин не имеет там столь серьезного влияния. К тому же аятолла уже дал понять Трампу, куда назад идти с вопросом обогащения урана.

"Вторая возможная причина – алиби. Трамп понимает, что вероятная жесткая реакция Путина на Паутину может поставить его в затруднение, поэтому пытается опередить будущую критику предупреждением о ней. Вторая причина – возможно, это была и определенная оговорка Путину о том, что есть рамки, например неконвенционное оружие или массовые удары по мирному населению, выход России за которые лишит Трампа возможности держать нынешний "дружественный нейтралитет", — отметил Карл Волох.

По его убеждению, наиболее вероятен вариант сочетания 2 и 3.

Читайте на портале "Комментарии" — заявление Путина рассчитано на людей с полностью отраженной памятью: будет ли теперь перемирие.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин использовал телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы попытаться изобразить Украину как "нелегитимного партнера" по переговорам, который "не заинтересован в мире". Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



