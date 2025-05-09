Стали известны детали голосования на конклаве: Папа Лев XIV не должен был побеждать

Американский кардинал Роберт Превост стал Папой Римским не благодаря очевидному лидерству, а как результат неожиданного разворота во время голосования. Его победу на выборах нового Папы обеспечил отказ от дальнейшей борьбы фаворит конклава кардинал Пьетро Паролин.

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

Как сообщает Sky News, в первых турах голосования кардинал-госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин имел преимущество. По разным оценкам, Паролин получал на конклаве от 45 до 55 голосов из 133 возможных. Для избрания нового Папы необходимо две трети голосов, то есть не менее 89 голосов других кардиналов

Роберт Превост на этом этапе уступал, имея примерно 34-44 голоса. Однако когда Паролин не смог заручиться окончательной поддержкой и понял, что достичь большинства невозможно, он решил выйти из борьбы.

Его решение поддержать Превоста на конклаве оказалось решающим. В знак уважения и единства кардиналы из умеренного крыла из США, Южной Америки и Европы отдали свои голоса в пользу американского кардинала Роберта Превоста.

По данным Sky News, азиатские фавориты, в том числе филиппинцы Луис Тагле и Пабло Вирджилио Давид, не смогли объединить голоса, разделив между собой поддержку кардиналов региона. Африканские кардиналы-консерваторы, в частности, Питер Турксон, считавшийся одним из фаворитов, вообще не получили серьезной поддержки на конклаве.

Как следствие 8 мая на конклаве победил Роберт Превост, ставший новым Папой Римским и взявший себе имя Лев XIV.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что брат нового Папы Льва XIV рассказал о "пророчестве" для понтифика.

Также "Комментарии" писали, что новый Папа Лев XIV имеет двойное гражданство.