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Стали известны даты заседаний по избранию меры пресечения по делу Татарова

Правоохранители просят суд арестовать чиновника с возможностью внесения залога в сумме 10 млн грн

сегодня, 14:17
Автор:

Дмитрий Симоненко

По делу Татарова назначили даты заседаний по избранию меры пресечения. Высший антикоррупционный суд Украины должен сегодня повторно ознакомиться с предложением правоохранителей по выбору меры пресечения Константину Дубоносу — заместителю председателя Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД. Ранее он был арестован с альтернативой залога, однако из-за смены генпрокурором Ириной Венедиктовой состава следствия, суд назначил повторное заседание.

Стали известны даты заседаний по избранию меры пресечения по делу Татарова

А уже завтра, 24 декабря, в 12:30 ВАКС рассмотрит ходатайство НАБУ и САП об избрании меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Правоохранители просят суд арестовать чиновника с возможностью внесения залога в сумме 10 млн грн.

Ранее "Комментарии" писали о том, что 18 декабря НАБУ сообщил о подозрении в совершении преступления заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. Татаров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины. То есть, предложение или предоставление должностному лицу неправомерной выгоды. По мнению следствия, заместитель руководителя Офиса Президента может быть причастен к неправомерной выгоде за получение недостоверного письменного заключения от судебного эксперта в деле, касающемся завладение 81 млн грн Нацгвардии Украины.

Кроме того, портал стало известно о том, что Офис генпрокурора заявил, что НАБУ безосновательно обвинил Ирину Венедиктову в препятствовании до привлечения виновных к ответственности по делу Нацгвардии о завладении 81 млн грн.


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Источник: https://t.me/nabudaily/2395
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