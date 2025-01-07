Многие украинцы беспокоятся, справятся ли с такой миссией, как отцовство. Как передает портал "Комментарии", ресурс "Радио Трек" пишет, что нумеролог Дана назвала даты, когда рождаются те люди, которые становятся лучшими родителями.

Родители. Фото из открытых источников

Специалистка по нумерологии указывает на то, что хорошие родители рождаются в даты, имеющие цифры 2 и 6. Эти люди крайне чутки и заботливы, обожают малышей и самозабвенно заботятся о них.

Те, кто имеет в дате рождения число 3, тоже будут хорошими родителями для своих детишек. Однако здесь следует обращать внимание на то, что они могут много времени уделять своей работе и самореализации.

А вот люди с цифрами 7 и 8 в дате рождения – это настоящие гиперопекуны. Забота, конечно, крайне важна, однако все должно быть в меру. Потому что могут возникнуть некоторые недоразумения, когда дети войдут в подростковый период.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российским средствам массовой информации необходимо запретить транслировать предсказания астрологов и гадалок, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышев.

"В Египте национальная организация телерадиовещания запретила государственным телеканалам и радиостанциям приглашать астрологов, гадалок и других "экспертов" псевдонаучной сферы. Россия также может перенять этот подход", – сказал Борис Чернышев.

По словам политика, в новогодние каникулы эфиры телеканалов и радиостанций и печатные СМИ заполняются выступлениями магов, астрологов, гадалок, шаманов и других предсказателей.



