logo

BTC/USD

96862.92

ETH/USD

1829.91

LTC/USD

88.76

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Стала известна реальная причина, почему Уолц долго не продержался в команде Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Стала известна реальная причина, почему Уолц долго не продержался в команде Трампа

Журналист издания The Atlantic Дэвид Грэм считает, что Уолц был слишком профессиональным и независимым для того, чтобы вписаться в команду Трампа

сегодня, 12:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц покинул свой пост. Вечером Дональд Трамп подтвердил увольнение и заявил о назначении Уолца послом в ООН. Аналитики издания The Atlantic узнали причины увольнения.

Стала известна реальная причина, почему Уолц долго не продержался в команде Трампа

Майкл Уолц. Фото: из открытых источников

Отмечается, что формальной причиной отставки мог стать скандал с обсуждением военной операции в чате Signal, к которому Уолц добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Однако, как считает журналист издания Дэвид Грэм, даже без этого инцидента Уолц не продержался бы долго в Белом доме. Грэм считает, что должностное лицо было слишком профессиональным и независимым для того, чтобы вписаться в команду Трампа, которая требует от должностных лиц не экспертизы, а абсолютной лояльности и готовности сообщать президенту только то, что он хочет слышать.

"С точки зрения права и безопасности это было серьезным нарушением – обсуждать официальные дела в незащищенном канале. Но еще более вопиющим было то, что Уолц включил в чат журналиста", — пишет Грэм.

Журналист отмечает: главной проблемой Уолца было то, что он пытался быть профессионалом в системе, где важнее экспертизы полная личная лояльность к президенту.

Читайте на портале "Комментарии" — Дональд Трамп уволил Уолца, но предложил его кандидатуру на должность посла в ООН. Об этом президент США сообщил в социальной сети.

"Мне приятно объявить, что я выдвигаю кандидатуру Майка Уолта на должность следующего Посла Соединенных Штатов в ООН. Со времен своей службы в униформе на поле боя, в Конгрессе и в должности моего Советника по национальной безопасности Майк Уолц настойчиво работал над тем, чтобы ставить интересы нашей страны на первое место", — отметил Трамп.

Также стало известно, что обязанности советника по национальной безопасности будет выполнять госсекретарь Марко Рубио.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theatlantic.com/newsletters/archive/2025/05/michael-waltz-resign-trump/682658/
Теги:

Новости

Все новости