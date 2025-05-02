Стала известна реальная причина, почему Уолц долго не продержался в команде Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц покинул свой пост. Вечером Дональд Трамп подтвердил увольнение и заявил о назначении Уолца послом в ООН. Аналитики издания The Atlantic узнали причины увольнения.

Майкл Уолц. Фото: из открытых источников

Отмечается, что формальной причиной отставки мог стать скандал с обсуждением военной операции в чате Signal, к которому Уолц добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

Однако, как считает журналист издания Дэвид Грэм, даже без этого инцидента Уолц не продержался бы долго в Белом доме. Грэм считает, что должностное лицо было слишком профессиональным и независимым для того, чтобы вписаться в команду Трампа, которая требует от должностных лиц не экспертизы, а абсолютной лояльности и готовности сообщать президенту только то, что он хочет слышать.

"С точки зрения права и безопасности это было серьезным нарушением – обсуждать официальные дела в незащищенном канале. Но еще более вопиющим было то, что Уолц включил в чат журналиста", — пишет Грэм.

Журналист отмечает: главной проблемой Уолца было то, что он пытался быть профессионалом в системе, где важнее экспертизы полная личная лояльность к президенту.

Читайте на портале "Комментарии" — Дональд Трамп уволил Уолца, но предложил его кандидатуру на должность посла в ООН. Об этом президент США сообщил в социальной сети.

"Мне приятно объявить, что я выдвигаю кандидатуру Майка Уолта на должность следующего Посла Соединенных Штатов в ООН. Со времен своей службы в униформе на поле боя, в Конгрессе и в должности моего Советника по национальной безопасности Майк Уолц настойчиво работал над тем, чтобы ставить интересы нашей страны на первое место", — отметил Трамп.

Также стало известно, что обязанности советника по национальной безопасности будет выполнять госсекретарь Марко Рубио.



