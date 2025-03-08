Стала известна главная причина: почему Трамп симпатизирует Путину

Президент США Дональд Трамп даже не пытается скрывать сильную привязанность и симпатию к российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

"Если судить исключительно по публичным действиям Трампа за первые шесть недель его пребывания в должности, простой факт заключается в том, что он принял мало решений в области национальной безопасности и внешней политики, которые не были бы одобрены Кремлем, что делает его позицию в отношении Путина как никогда значимой", — говорится в материале.

По мнению бывшей главы контрразведки ЦРУ Сьюзан Миллер, симпатия Трампа к российскому президенту сводится к "зависти автократа" — он жаждет власти, которой обладает Путин, чтобы принимать решения в России без каких-либо ограничений.

"Трампу нравится Путин, потому что Путин контролирует свою страну. А Трамп хочет контролировать свою страну", — уточнила Сьюзан Миллер.

В публикации говорится, что Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в развязывании войны и перестал делиться с Украиной разведывательной информацией, которая так необходима стране для борьбы с российскими войсками. Он также свернул американские программы внешней помощи, которые давно не нравятся Путину, включая программы поддержки демократии в таких странах, как Венгрия, которые Россия приближает к своей сфере влияния.

"Трамп оправдывает свои действия тем, что они являются необходимыми шагами для того, чтобы усадить Россию за стол переговоров, представляя себя в качестве миротворческого посредника для прекращения войны в Украине. Однако до сих пор он гораздо настойчивее добивался уступок от Зеленского, чем от Путина", — указывает издание.

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