Стала известна главная причина: почему Трамп симпатизирует Путину

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп даже не пытается скрывать сильную привязанность и симпатию к российскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.
Трамп и Путин. Фото из открытых источников
По мнению бывшей главы контрразведки ЦРУ Сьюзан Миллер, симпатия Трампа к российскому президенту сводится к "зависти автократа" — он жаждет власти, которой обладает Путин, чтобы принимать решения в России без каких-либо ограничений.
В публикации говорится, что Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в развязывании войны и перестал делиться с Украиной разведывательной информацией, которая так необходима стране для борьбы с российскими войсками. Он также свернул американские программы внешней помощи, которые давно не нравятся Путину, включая программы поддержки демократии в таких странах, как Венгрия, которые Россия приближает к своей сфере влияния.
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