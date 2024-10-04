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Стал миллионером за правду: в качестве обличителя коррупции получил 1,68 млн гривен

Военный получил 1,68 млн гривен за разоблачение коррупционных схем в Минобороны

сегодня, 17:39
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Черновалова Кристина

Украина сделала важный шаг в борьбе с коррупцией, выплатив обличителю рекордную сумму – более 1,68 млн гривен. Это первый случай, когда украинский гражданин получил денежное вознаграждение за разоблачение коррупционной схемы. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Стал миллионером за правду: в качестве обличителя коррупции получил 1,68 млн гривен

В Украине впервые выплатили награду обличителю коррупции

Выплату получил военнослужащий, который в 2020-2021 годах работал в должности директора департамента внутреннего аудита Министерства обороны. В то время он обнаружил попытку представителей одного из частных предприятий подкупить должностных лиц за неправомерные действия в интересах компании. По данным НАПК, военный сообщил о предложении взятки в размере 24 млн грн Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

Расследование длилось несколько лет, и в 2023 году суд признал виновным бывшего заместителя начальника одного из управлений Минобороны, получившего 4,5 года лишения свободы за злоупотребление властью. Однако обличитель не сразу получил вознаграждение, сначала ему было отказано в компенсации. Лишь после апелляции его право на вознаграждение было подтверждено, что явилось прецедентом для будущих дел.

"В соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции", обличитель может получить 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера нанесенного государству ущерба от преступления после принятия обвинительного приговора суда. Возможность вознаграждения обличителям коррупции была введена еще в 2019 году", сообщении НАПК.

Читайте на портале "Комментарии" — На Закарпатье командира батальона и его сообщника разоблачили на взятке. Они требовали деньги от военных за возможность служить в тылу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.



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Источник: https://t.me/NAZK_gov_ua/3305
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