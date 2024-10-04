Стал миллионером за правду: в качестве обличителя коррупции получил 1,68 млн гривен

Украина сделала важный шаг в борьбе с коррупцией, выплатив обличителю рекордную сумму – более 1,68 млн гривен. Это первый случай, когда украинский гражданин получил денежное вознаграждение за разоблачение коррупционной схемы. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В Украине впервые выплатили награду обличителю коррупции

Выплату получил военнослужащий, который в 2020-2021 годах работал в должности директора департамента внутреннего аудита Министерства обороны. В то время он обнаружил попытку представителей одного из частных предприятий подкупить должностных лиц за неправомерные действия в интересах компании. По данным НАПК, военный сообщил о предложении взятки в размере 24 млн грн Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

Расследование длилось несколько лет, и в 2023 году суд признал виновным бывшего заместителя начальника одного из управлений Минобороны, получившего 4,5 года лишения свободы за злоупотребление властью. Однако обличитель не сразу получил вознаграждение, сначала ему было отказано в компенсации. Лишь после апелляции его право на вознаграждение было подтверждено, что явилось прецедентом для будущих дел.

"В соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции", обличитель может получить 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера нанесенного государству ущерба от преступления после принятия обвинительного приговора суда. Возможность вознаграждения обличителям коррупции была введена еще в 2019 году", сообщении НАПК.

Читайте на портале "Комментарии" — На Закарпатье командира батальона и его сообщника разоблачили на взятке. Они требовали деньги от военных за возможность служить в тылу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.