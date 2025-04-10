Стал известен самый худший сценарий для Китая в торговой войне с Трампом

Одним из вероятных шагов США может стать попытка изолировать Китай путем достижения более выгодных торговых условий с другими странами, в том числе в Азии, и решение Трампа приостановить введение повышенных пошлин в отношении десятков стран может поспособствовать этому. Об этом говорится в публикации газеты The Wall Street Journal.

США и Китай. Фото: из открытых источников

"Это самый худший сценарий для Китая. Все остальные заключают сделку с США и продолжают торговать с ними", — заявил Эван Медейрос, бывший высокопоставленный чиновник по национальной безопасности в администрации Обамы и профессор Джорджтаунского университета. "Китай оказывается в изоляции и сталкивается с еще большим давлением".

В материале говорится, что Пекин так просто сдаваться не готов. Он намерен получить выгоду из проблем, которые пошлины Дональда Трампа создали в отношениях с давними партнерами.

По словам аналитиков, у Китая есть ряд инструментов для создания экономических проблем США. Помимо дальнейшего повышения собственных пошлин китайский чиновники могут рассмотреть возможность прекращения поставок критически важных редкоземельных минералов.

Пекин также может продолжить обхаживать других торговых партнеров США, стремясь использовать извилистую торговую политику Трампа, чтобы позиционировать себя как более надежного партнера и потенциально вытеснить США с важнейших мировых рынков, в том числе в Европе.

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