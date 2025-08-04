США вовсю готовятся к войне: каким боком здесь новые санкции Трампа

Когда президент США говорит о новых санкциях против тех стран, которые покупают российскую нефть, то он имеет, в первую очередь задачу не столько помочь Украине, сколько максимально ослабить Китай, с которым так и ли иначе должны быть большая война. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что у Дональда Трампа задача сейчас – сделать так, чтобы Китай прекратил покупку российской нефти вообще, для того, чтобы россияне начали консервировать свои скважины.

По словам Тараса Загороднего, если россияне начнут консервировать свои скважины, их потом очень сложно будет восстановить. А, если сложно восстановить, то Китай теряет дополнительный резерв нефти, которая идет по сухопутному пути.

"Это очень важно для США, учитывая перспективы будущей войны против Китая, в которой Пекин не сможет быстро получить дополнительные ресурсы из России. Вот поэтому, я думаю, именно такая ключевая задача стоит. Ну, и плюс – это рычаг давления на Китай во время переговоров сейчас по торговому соглашению", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом Тарас Загородний обратил внимание, что торговые соглашения сейчас рассматривают в такую краткосрочную перспективу, а сами переговоры, как "передышку" перед грядущей войной США против Китая.

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